Adentro debate, afuera protesta: manifestantes marchan contra el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad

El testimonio de una manifestante

"Nos encontramos acá para ver el dictamen del Senado. Es necesario que volvamos a tener el voto positivo de ellos para que podamos revertir el veto de Milei. Así que nada, estamos esperando a más familiares. Es lamentable, porque las personas con discapacidad deberían estar en sus casas con el Estado presente y hoy por hoy estamos saliendo casi todas las semanas a la calle", señaló una señora que se acercó al Palacio legislativo.

Y agregó: "No es lo que habíamos votado, no es lo que se supone que iba a pasar con este Gobierno, pero realmente nos decepcionaron. Yo no lo voté, pero decepcionó a la mayoría de sus votantes. No es justo que las personas con discapacidad, con todas las dificultades que tienen, tengan que salir a la calle".

marcha discapacidad