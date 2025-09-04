Adentro debate, afuera protesta: manifestantes marchan contra el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad
Mientras los senadores discuten el veto presidencial a una norma que ampara a los más necesitados, miles de personas se congregan afuera del Congreso.
El Senado lleva a cabo una sesión intensa desde las 11 de la mañana de este jueves. El principal objetivo es revocar el veto del presidente a la Ley de Emergencia en Discapacidad y cambiar la forma en que se regulan los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Al inicio de la sesión, la oposición presentó cinco planteos de privilegio. En estos, cuestionaron la solicitud del Ministerio de Seguridad para que se allane a los periodistas Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico, además del canal de streaming Carnaval. La medida de allanamiento se debe a la divulgación de audios supuestamente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de una investigación sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Una vez que se discutan estas cuestiones, se dará inicio al debate de los proyectos de ley que forman parte de la agenda del día, con foco en el veto a la Ley de Discapacidad. De rechazarse el veto, sería la primera vez que el Senado toma esta postura en el gobierno de Javier Milei.
Además, se convertiría en un hecho histórico, dado que el Senado no rechaza un veto presidencial desde hace 22 años.
Mientras tanto, en las afueras del Congreso, un gran número de manifestantes se congrega con el fin de protestar contra el accionar libertario, que intenta -nuevamente- vulnerar los derechos de los más necesitados. Tal como han hecho con los jubilados, hoy lo hacen con los discapacitados.
El testimonio de una manifestante
"Nos encontramos acá para ver el dictamen del Senado. Es necesario que volvamos a tener el voto positivo de ellos para que podamos revertir el veto de Milei. Así que nada, estamos esperando a más familiares. Es lamentable, porque las personas con discapacidad deberían estar en sus casas con el Estado presente y hoy por hoy estamos saliendo casi todas las semanas a la calle", señaló una señora que se acercó al Palacio legislativo.
Y agregó: "No es lo que habíamos votado, no es lo que se supone que iba a pasar con este Gobierno, pero realmente nos decepcionaron. Yo no lo voté, pero decepcionó a la mayoría de sus votantes. No es justo que las personas con discapacidad, con todas las dificultades que tienen, tengan que salir a la calle".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario