Nuevo revés para Javier Milei: el Senado rechazó el veto a la Ley de Discapacidad

En cuanto a la modificación de la ley de DNU, si el Senado la aprueba, obtendrá media sanción y deberá pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. El proyecto, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Unidad Federal, propone que los DNU cuenten con un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por diputados y senadores.

A su vez, establece que cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando que el Poder Ejecutivo pueda trabajar sobre múltiples sectores, y que el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto.