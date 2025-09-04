Nuevo revés para Javier Milei: el Senado rechazó el veto a la Ley de Discapacidad
Con 63 votos afirmativos y 7 negativos, los legisladores de la Cámara alta pusieron un freno al gobierno de Javier Milei.
El Senado rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 negativos y, de este modo, la convirtió en norma tras la presión e insistencia del gobierno de Javier Milei por dejarla sin efecto. Ahora, los legisladores de la Cámara alta buscarán modificar la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Se espera que se trate de una jornada maratónica, con una duración de al menos siete horas, según lo que se acordó en la reciente reunión de Labor Parlamentaria.
Ley de Discapacidad en el Congreso
El pasado 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones en una sesión que fue posible gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
En cuanto a la modificación de la ley de DNU, si el Senado la aprueba, obtendrá media sanción y deberá pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. El proyecto, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Unidad Federal, propone que los DNU cuenten con un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por diputados y senadores.
A su vez, establece que cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando que el Poder Ejecutivo pueda trabajar sobre múltiples sectores, y que el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto.
