Las "serias razones personales" del senador Fernando Salino para rechazar el veto de Javier Milei
El Senado ratificó la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y el representante de San Luis argumentó con una situación muy cercana.
Como se sabe, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que plantea una mejora en las prestaciones del sector, con 63 votos a favor del rechazo y 7 a favor de la iniciativa presidencial.
La ley ahora aprobada por el Poder Legislativo y que deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Uno de los senadores que votó a favor de la ley fue Fernando Salino, del bloque Convicción Federal, quien a la hora de dar sus argumentos contra el veto habló de las "serias razones personales" que lo impulsaban.
"Tengo serias razones personales para aprobar esta ley: conviví 23 años con mi esposa que fue una persona con discapacidad”, señalando que "la experiencia de la discapacidad es intransferible, la de la persona con discapacidad, la de su familia, la de tu entorno, no se puede saber qué es".
Durante la sesión de este jueves, el legislador por San Luis relató que “desfilás por todos lados, porque esperás al transporte para que te lleve a la rehabilitación, porque te hartás de hacer trámites en las obras sociales, porque vas a los laboratorios a ver si describen lo último que hay para ver si te saca de una situación que te resulta insostenible".
"Va a ser ley hoy", anticipó Salino, denunciando que "el problema es que el Gobierno nos le paga a los acompañantes terapéuticos", adjudicándole a la gestión libertaria "una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria" de la discapacidad.
"Pretendemos que no le afanen la plata a los discapacitados, ni estamos pensando en quebrar el superávit fiscal", indicó, sosteniendo que “si nosotros afectamos los objetivos del Gobierno estamos procediendo bien. Primero que no lo conocemos. Y segundo, que si los conocemos mal transmitidos, si logramos desviar alguno hacia la atención de la discapacidad, estamos procediendo muy bien", sentenció.
Quiénes fueron los senadores que respaldaron el veto de Milei
Los siguientes son los 7 senadores nacionales que apoyaron el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad:
- Abdala, Bartolomé (La Libertad Avanza)
- Arrascaeta, Ivanna (LLA)
- Atauche, Ezequiel (LLA)
- Olivera Lucero, Bruno Antonio (LLA)
- Pagotto, Juan Carlos (LLA)
- Álvarez Rivero, Carmen Silvia (PRO)
- Paoltroni, Francisco (Libertad, Trabajo y Progreso)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario