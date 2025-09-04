Las "serias razones personales" del senador Fernando Salino para rechazar el veto de Javier Milei

Durante la sesión de este jueves, el legislador por San Luis relató que “desfilás por todos lados, porque esperás al transporte para que te lleve a la rehabilitación, porque te hartás de hacer trámites en las obras sociales, porque vas a los laboratorios a ver si describen lo último que hay para ver si te saca de una situación que te resulta insostenible".

"Va a ser ley hoy", anticipó Salino, denunciando que "el problema es que el Gobierno nos le paga a los acompañantes terapéuticos", adjudicándole a la gestión libertaria "una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria" de la discapacidad.

"Pretendemos que no le afanen la plata a los discapacitados, ni estamos pensando en quebrar el superávit fiscal", indicó, sosteniendo que “si nosotros afectamos los objetivos del Gobierno estamos procediendo bien. Primero que no lo conocemos. Y segundo, que si los conocemos mal transmitidos, si logramos desviar alguno hacia la atención de la discapacidad, estamos procediendo muy bien", sentenció.

Quiénes fueron los senadores que respaldaron el veto de Milei

Los siguientes son los 7 senadores nacionales que apoyaron el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad:

Abdala, Bartolomé (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Arrascaeta, Ivanna (LLA)

(LLA) Atauche, Ezequiel (LLA)

(LLA) Olivera Lucero, Bruno Antonio (LLA)

(LLA) Pagotto, Juan Carlos (LLA)

(LLA) Álvarez Rivero, Carmen Silvia (PRO)

(PRO) Paoltroni, Francisco (Libertad, Trabajo y Progreso)