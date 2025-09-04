Guillermo Francos destrozó a Gordo Dan por su terrible tuit contra la hija de Luis Juez: "Repudiable"
A días de las elecciones bonaerenses, el funcionario dio una entrevista televisiva en la que criticó duramente la publicación del influencer, quien luego la eliminó.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó duramente el tuit del influencer libertario Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", quien acusó al senador Luis Juez de "usar a su hija con discapacidad para hacer política".
En diálogo televisivo, Francos calificó el mensaje, que también incluía otros agravios, como inaceptable, y aseguró que el presidente Javier Milei "seguramente estará en desacuerdo".
En una entrevista, y sin mencionar a Parisini, el funcionario repudió el contenido del tuit, señalando que "no se puede considerar de ninguna manera la forma en la que se expresó este señor".
"Repudio totalmente, me parece repudiable", expresó el jefe de ministros, siendo contundente. Y contó que lo llamó para pedirle disculpas.
En tanto, el jefe de Gabinete defendió al senador, destacando que "no se puede cuestionar a los que expresan una opinión diferente como la que hizo Juez, alguien que acompañó al Gobierno con varios proyectos".
Mientras Francos hablaba, el "Gordo Dan" borró la publicación de su cuenta de X, aunque el mensaje ya había sido registrado y viralizado en redes sociales.
