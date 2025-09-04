El Senado debate el rechazo del veto a Discapacidad y la regulación de los DNU
La oposición contaría con los votos para revertir el veto y modificar el régimen de DNU. La sesión será el jueves.
El Senado buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y modificar la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en una sesión prevista para este jueves a las 11.
Se espera que se trate de una jornada maratónica, con una duración de al menos siete horas, según lo que se acordó en la reciente reunión de Labor Parlamentaria.
En principio, la oposición tratará cinco cuestiones de privilegio donde se objetará el pedido del Ministerio de Seguridad de allanar a los periodistas Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico, y al canal de streaming Carnaval por la difusión de los audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Luego de este segmento, se comenzará con el debate de los proyectos legislativos incluidos en el orden del día.
En el caso del rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados, el Senado requiere el respaldo de dos tercios de los presentes para avanzar.
El pasado 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el vero con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones en una sesión que fue posible gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
En cuanto a la modificación de la ley de DNU, si el Senado la aprueba, obtendrá media sanción y deberá pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Unidad Federal, propone que los DNU cuenten con un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y Senadores.
A su vez, establece que cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando que el Poder Ejecutivo pueda trabajar sobre múltiples sectores, y que el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto.
