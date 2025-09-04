El Senado debate el rechazo del veto a Discapacidad y la regulación de los DNU

En el caso del rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados, el Senado requiere el respaldo de dos tercios de los presentes para avanzar.

El pasado 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el vero con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones en una sesión que fue posible gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.

En cuanto a la modificación de la ley de DNU, si el Senado la aprueba, obtendrá media sanción y deberá pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El proyecto, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Unidad Federal, propone que los DNU cuenten con un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y Senadores.

A su vez, establece que cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando que el Poder Ejecutivo pueda trabajar sobre múltiples sectores, y que el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto.