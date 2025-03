Agustín Laje habló sobre el polémico video por el Día de la Memoria: qué dijo

“En el video se remarca una y otra vez que la represión a la guerrilla y el terrorismo fue ilegal, fue horrorosa y dejó miles de desaparecidos en Argentina. ¿Por qué dicen que niego a los desaparecidos? En todo caso, lo que estoy negando es la cifra dogmática de 30.000 desparecidos”, se defendió.

“La niego porque no tiene ningún respaldo documental. Es una cifra que se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable. ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre los desaparecidos? El primero apareció con la publicación de ‘Nunca más’, el libro de la Conadep, que recopiló 8.961 casos. Luego, el listado se fue depurando, arrojando un dato final de 7.300 entre desaparecidos y ejecutados”, expresó.

Laje cuestionó entonces: "¿Acaso no basta ese número no basta para ilustrar el horror de la represión ilegal y los años 70? ¿Por qué hemos sido obligados a repetir un número que sabíamos que no tenía ningún respaldo documental? Si queríamos inventarnos un número, ¿para qué estábamos pagando una secretaría de Derecos Humanos para que investigara si después no estamos dispuestos a asumir los resultados".

"Acá hay que decir la verdad, no podemos acomodar la historia a un relato que fue creado no solo para apuntalar un proyecto político del kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo", sentenció y dijo que todo fue para sostener el "negocio de los derechos humanos".

Embed - La libertad de conocer nuestra historia | Día de la Memoria. Completa.

Tal como cuenta en el video, Laje indicó que, como una persona nacida en 1989, vivió toda su vida bajo gobiernos democráticos y que tuvo conocimiento de “la tragedia de los años 70’s” durante la secundaria.

“Cuando entro en el colegio secundario, llega el kirchnerismo al poder con un origen de votos muy escaso, porque (Carlos) Menem se baja en segunda vuelta. Entonces, asume Néstor (Kirchner) y se suman, se suben al relato setentista, se alían con las pseudo organizaciones de derechos humanos y se crean una historia para sí mismos que era completamente falsa”, sostuvo Laje.

“La idea del kirchnerismo como un regreso de los jóvenes idealistas de los 70 al siglo XXI, la mentira del Néstor y su esposa guerrillera, toda la mentira se inserta en la currícula escolar, y yo mamé una historia bajada por el Estado argentino que era incompleta y estaba distorsionada”, lanzó este lunes en declaraciones a Radio Rivadavia.

El politólogo consideró que “borraron de la memoria histórica el accionar de las organizaciones terroristas” que fueron "entrenadas, financiadas e impulsadas” por el régimen de Fidel Castro en Cuba y que “volvieron a Argentina para hacer su propio golpe de estado”

Según detalló, se constataron la existencia de 21.644 operaciones guerrilleras y terroristas en el periodo desde 1969 a 1979, años en los cuales hubo “miles de víctimas, de secuestros, de asesinatos” los cuales “en su mayoría, perpetrados durante el gobierno constitucional entre mayo de 1973 y marzo de 1976”.

“No es cierto que luchaban hayan combatido contra la dictadura para tratar de recuperar la democracia. Fue al revés, cuando más combatieron y derramaron sangre fue contra gobiernos democráticos. Querían instalar el socialismo a la fuerza, como había ocurrido en Cuba”, afirmó, siguiendo su teoría.

Laje sostuvo que la represión ilegal del Estado comenzó durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón con la creación Triple AAA y los decretos de aniquilamiento de febrero y octubre de 1975, “que ordenan aniquilar a los elementos subversivos en Tucumán y en todo el país”, y así "empieza el fenómeno (sic) de los desaparecidos".

“La CONADEP habló de 1.100 desaparecidos anteriores al 24 de marzo”, indicó, insistió con la teoría de los dos demonios que defienden los negacionistas y sostuvo que la clase política también tuvo responsabilidad en los hechos: “Hay que abrir el panorama, no podemos contar la historia conforme a una ridícula teoría del demonio único. Acá hubo múltiples responsabilidades”, dijo, mencionando al Partido Comunista, Socialista y hasta a la Unión Cívica Radical.