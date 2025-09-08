Agustín Romo pidió "echar" a quien diga que "perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra"

Quién es Agustín Romo

Agustín Romo es el actual presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Fue elegido para el cargo en 2023, con un mandato que se extiende hasta 2027.

Cabe señalar que inició su militancia política en 2018 a través de redes sociales, lo que lo llevó a colaborar en la estrategia de comunicación digital de Javier Milei en 2021. Es uno de los jóvenes referentes del espacio libertario, y su padre, Carlos Romo, también es concejal de LLA en San Miguel.