Elecciones en provincia de Buenos Aires: minuto a minuto y resultados

Habla Axel Kicillof: "La victoria es aplastante en toda la Provincia"

"Muy buenas noches. Agradecimientos a los bonaerenses, a los militantes y a los candidatos que protagonizaron una elección histórica, y a los intendentes".

"Gracias Sergio. Gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario".

"Contra todos los pronósticos y agoreros, se pudieron hacer las elecciones más pacíficas y limpias. Transparentes, sin una denuncia".

"A los que desde todos los rincones de la Provincia hoy pueblan este acto y este encuentro. Esto no es un búnker, es una fiesta popular".

"Venimos a festejar que con una boleta le vinimos a poner freno a Milei y acá estamos".

"Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Un triunfo de la provincia de Buenos Aires para todo el país".

"Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura".

"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo. Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo".

"Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo. Basta de pegarle al peronismo y acusarlo: democracia, paz y peronismo".

