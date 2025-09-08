MinutoUno

Elecciones en provincia de Buenos Aires: minuto a minuto y resultados

Se llevaron a cabo este domingo las elecciones bonaerenses para definir unos 1.500 cargos provinciales y municipales. Los resultados y todo lo que pasó durante la jornada.

EN VIVO

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria.

En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.

Los resultados fueron contundentes, con una victoria arrasadora del peronismo, con casi 14 puntos de ventaja por sobre la Alianza La Libertad Avanza, que lo tuvo a Javier Milei encabezando la campaña.

Minuto a minuto de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Los resultados de las elecciones bonaerenses con 96,51% escrutado

Con 96,51% de las mesas escrutadas, el triunfo de Frente Patria es de casi 14 puntos de diferencia por sobre LLA.

  • Fuerza Patria: 47,25%
  • La Libertad Avanza: 33,71%
  • Somos Buenos Aires: 5,26%
  • FIT-U: 4,37%
Habla Axel Kicillof: "La victoria es aplastante en toda la Provincia"

"Muy buenas noches. Agradecimientos a los bonaerenses, a los militantes y a los candidatos que protagonizaron una elección histórica, y a los intendentes".

"Gracias Sergio. Gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario".

"Contra todos los pronósticos y agoreros, se pudieron hacer las elecciones más pacíficas y limpias. Transparentes, sin una denuncia".

"A los que desde todos los rincones de la Provincia hoy pueblan este acto y este encuentro. Esto no es un búnker, es una fiesta popular".

"Venimos a festejar que con una boleta le vinimos a poner freno a Milei y acá estamos".

"Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Un triunfo de la provincia de Buenos Aires para todo el país".

"Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura".

"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo. Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo".

"Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo. Basta de pegarle al peronismo y acusarlo: democracia, paz y peronismo".

Seguí leyendo esta nota.

El mensaje de Cristina Kirchner en el búnker de Fuerza Patria

"El Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia. Ruego a Dios que tenga la serenidad de hacerlo. Quiero felicitar a Axel, a Sergio, a Juan, y también a Máximo. Es un triunfo que nos llena de orgullo y también de felicidad".

Seguí leyendo esta nota.

audio cristina bunker fuerza patria

Habla Javier Milei: "Este es el piso para nosotros y el techo para ellos"

"En el plano político hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que aceptar son los resultados, que hoy no han sido positivos y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados, queda clara que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones legislativas

Este es el piso para nosotros y el techo para ellos, porque estaban en juego sus cargos. No hay opción de repetir los errores. Es momento de autocrítica".

El Presidente dijo que iba a hacer "autocrítica" pero luego aseguró que no iba a cambiar el rumbo del Gobierno. "No se va a cambiar el rumbo por el que fuimos elegidos, sino que se va a redoblar", expresó.

milei discurso bunker

Seguí leyendo esta nota.

La Libertad Avanza reconoció la derrota

El armador electoral, Sebastián Pareja, tomó el lugar en el escenario en vez de Javier Milei y aseguró que se hará una “autocrítica” ante la contundente derrota. Y agregó: “Quiero reconocer públicamente la derrota”.

Cristina Kirchner celebró desde el balcón y con los militantes

Seguí leyendo esta nota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1964845241770602817&partner=&hide_thread=false

Duro tuit de Cristina Kirchner contra Javier Milei tras conocerse los resultados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1964841149740261515&partner=&hide_thread=false
Primeros resultados con 82% escrutado

  • Fuerza Patria: 46,93%
  • La Libertad Avanza: 33,85%
image
Cambio de postura de Javier Milei: irá al búnker de LLA

"El Presidente Javier Milei irá al 'búnker' de La Libertad Avanza en Gonnet", informaron fuentes oficiales.

Seguí leyendo esta nota.

No está confirmada la presencia de Javier Milei en el búnker de LLA

El armador Sebastián Pareja dijo no saber si el Presidente, que había encabezado la campaña, vaya al búnker tras los eventuales resultados adversos para su espacio.

Seguí leyendo esta nota.

sebastian pareja
Tras el cierre de comicios, Sebastián Pareja celebró "haber crecido"

Minutos después del cierre de los comicios de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el principal armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, dio la primera declaración desde el espacio libertario y solo se limitó a celebrar haber "crecido".

sebastian pareja
"Es un día histórico", dijo Carlos Bianco tras el cierre de los comicios

"Es un día histórico para la provincia de Buenos Aires.

Es la primera vez que el Gobierno organiza las elecciones de forma desdoblada. Nunca antes una provincia había hecho una elección con más de 14 mil electores.

Transcurrió con total normalidad. Hubo demoras usuales. La gente estaba votando en total paz. No hubo largas filas.

Queríamos agradecer a todos los órganos involucrados.

Puede ser que en alguna escuela se siga votando.

Empezó el escrutinio provisorio de la elección. Los resultados van a estar en principio a partir de las 21, siempre y cuando esté escrutado al menos el 30% de las mesas de todas las secciones electorales. Ahí se va a abrir la información a todo el público".

Cerraron los comicios en la Provincia

Tal como estaba previsto, a las 18 horas cerraron los comicios. Se espera por el avance del escrutinio.

Ya votó el 50% del padrón

La Junta Electoral bonaerense informó que, hasta las 16.00 de este domingo, el 50,5% del padrón ya votó en las elecciones de ese distrito en las elecciones legislativas provinciales.

Cristina Ritondo fue a votar y rompió el silencio sobre la polémica eliminación de Independiente

En medio de las elecciones legislativas bonaerenses, Cristian Ritondo rompió el silencio y apuntó contra Conmebol tras la polémica eliminación de Independiente en la Copa Sudamericana. El dirigente político calificó el fallo como una “injusticia absoluta” y denunció un trato desigual hacia el club de Avellaneda frente a otros equipos del continente.

“Me parece una injusticia absoluta lo que hizo Conmebol. Es la primera vez que se beneficia al que hace lío en una cancha”, expresó Ritondo luego de emitir su voto en las elecciones legislativas bonaerenses. Además, defendió el accionar del Rojo al remarcar que la institución “ha demostrado su conducta dentro y fuera de las canchas”.

El legislador también apuntó contra las hinchadas trasandinas: “Lo que hacen las hinchadas chilenas es un desastre. No entiendo cuál es la actitud y qué se premió”.

Seguí leyendo esta nota.

Ya funciona correctamente la web del padrón electoral

El padrón puede consultarse desde este enlace.

Votó Verónica Magario: "Hoy va a haber un mensaje importante de la gente en las urnas. Lo más importante es que todos sepamos leerlo"

magario
Live Blog Post

Votó Guillermo Montengro: "¿Quién es Carlos Bianco?"

El jefe comunal Guillermo Montenegro cargó contra el ministro de Gobierno bonaerense, por la polémica en torno al transporte público gratuito durante la jornada electoral: “¿Quién es Carlos Bianco? El transporte no es gratis, lo tienen que pagar los marplatenses, eso es lo que digo", cuestionó.

Más temprano, Carlos Bianco había defendido la medida al sostener que se trataba de “una inversión para que la gente pueda ir a votar y se pueda expresar”.

Embed - LEGISLATIVAS BONAERENSES: VOTÓ GUILLERMO MONTENEGRO

Victoria Villarruel votó a escondidas para esquivar a los medios y se fue

La vicepresidenta se retiró escoltada y sin hablar con la prensa que la esperaba en el colegio tras emitir su voto.

Live Blog Post

Lilia Lemoine tuvo un ataque de nervios en la puerta de la escuela donde votaba

La diputada se enfureció con los periodistas que la esperaban en la puerta de la escuela donde le tocaba sufragar. Los filmó, los increpó y se fue a los gritos.

lemoine periodistas
Sergio Massa: "Es importante trabajar unidos. Queremos más participación"

El ex candidato a presidente y dirigente de Fuerza Patria se mostró optimista respecto del resultado. Cuando le preguntaron cómo cree que va a ser el ánimo de la noche manifestó: "De mucha alegría". "Me emocionó la generosidad de Axel", expresó en torno al video que circuló donde se lo vio conmovido cuando el Gobernador lo reconoció como el artífice de la unidad en su espacio.

Embed - LEGISLATIVAS BONAERENSES: HABLÓ SERGIO MASSA
Ya votó el 30% del padrón electoral y funciona bien la web para consultar dónde votar

ver acá.

Malena Galmarini: "Vengan a votar que es la mejor manera de cuidar la democracia"

ver acá.

Live Blog Post

Jorge Taina: "La elección va a ser un anticipo de cómo está el ambiente"

Embed - VOTÓ JORGE TAIANA: "LA ELECCIÓN VA a SER un ANTICIPO de CÓMO ESTÁ el AMBIENTE"

Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas pero hay que ir a votar"

"En el cuarto oscuro se define mucho" sostuvo el líder de Fuerza Patria. Dijo que esperará los resultados en la búnker de La Plata donde se reúne Fuerza Patria. "Cada vez que tenemos la posibilidad de meter una boleta en un sobre es muy importante", expresó. "Hay que ir, no hay que quedarse en casa. Es un muy lindo día para comerse un asado pero después del asado hay que ir y el que no tiene para asado y se está comiendo un guiso con más razón tiene que ir", manifestó Grabois.

Embed - LEGISLATIVAS BONAERENSES: HABLÓ JUAN GRABOIS
Votó Karina Milei: "No hablo, chicos"

La hermana del Presidente votó sin hacer declaraciones en medio del escándalo que la incrimina por cobrar presuntas coimas a través de la ANDIS.

Embed - LEGISLATIVAS BONAERENSES: VOTÓ KARINA MILEI
El hermano de Adorni la pasó mal a la hora de votar: le ofrecieron el 3 por ciento de Karina

adorni hrmano
Live Blog Post

Colocaron una gigantografía de Pablo Grillo en la escuela donde vota

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanNucera/status/1964671459516916098&partner=&hide_thread=false
José Luis Espert: "Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma"

ver más.

El voto de Diego Valenzuela

ver más.

Live Blog Post

Axel Kicillof: "Nos jugamos todos para ver cómo sigue la historia. Es el momento de la verdad"

"Yo creo que el voto es el acto sagrado de la democracia. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos. Esperamos que todo se tenga en cuenta", dijo aludiendo tácitamente a los hechos de corrupción que involucran a la hermana del Presidente Javier Milei. "Yo creo que la provincia de Buenos Aires no es la madre de las batallas, es la madre de la democracia".

kicillof teatro
Votó Axel Kicillof

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires votó a las 10.53h en la ciudad de La Plata. Llevó facturas para su mesa y estuvo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. De ánimo, se sacó selfies con los presentes y saludó a todas las mesas de la escuela donde le tocó sufragar.

kicillof

Escribieron "3%" al lado del nombre de Karina Milei en el padrón electoral

La hermana del Presidente Javier Milei, sindicada por cobrar presuntas coimas a través de la ANDIS, vota en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Todavía no se hizo presente en el lugar pero los ciudadanos ya le dejaron un mensaje en el padrón.

karina 3porciento
Cristian Ritondo: "Es un día que está lindo, es para que la gente vaya a votar"

ver más.

Votó Diego Santilli

ver más.

Votó Gabriel Katopodis: "Hoy se toma el pulso de cómo está el país"

ver más.

Máximo Kirchner: "Mientras más gente participe, mejor. Hay que ejercer el derecho"

"Al peronismo siempre le conviene que la gente vote", enfatizó el diputado llamando a la participación del electorado. Consultado por la filtración de audios que implicarían a la hermana del Presidente Javier Milei en una red de coimas sostuvo: "A mí lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace Toto Caputo con la economía que lo que hace la hermana del presidente".

Live Blog Post

Carlos Bianco: "El resultado está previsto a partir de las nueve de la noche"

"Ahora están abriendo normalmente las escuelas", explicó Carlos Bianco antes de votar. El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pidió que la gente se acerque a votar este domingo: "Esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso le da mayor legitimidad a los resultados", sostuvo. El padrón puede consultarse desde este enlace.

C5N y Radio 10 harán una cobertura por las elecciones en simultáneo: seguila en vivo

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses

  • 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
  • 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
  • 15 a 17: con Jorge Rial.
  • 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
  • 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
  • 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.

Dónde y a qué hora votan los principales candidatos de La Libertad Avanza este domingo

El padrón puede consultarse desde este enlace y los principales candidatos libertarios ya informaron dónde sufragarán, comenzando por el cabeza de lista de la Sexta Sección, Oscar Liberman, quien emitirá su voto a las 8.30 en la Escuela Superior de Comercio de Bahía Blanca.

El candidato de la Octava Sección (La Plata), Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, también concurrirá a votar a primera hora de la mañana del domingo: a las 8.45 en el Colegio Nacional Rafael Hernández de la capital bonaerense.

Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que se presenta como primer candidato a senador por la Primera Sección, emitirá su voto a las 10 de la mañana en la Escuela de San Carlos Borromeo, ubicada en la localidad de Sáenz Peña.

En tanto, el cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) por la Tercera Sección, el excomisario de la Bonaerense Maximiliano Bondarenko, quien votará a las 11.30 en la Escuela Técnica N°2 de Florencio Varela.

Y a las 14, tras almorzar junto a allegados, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que encabeza la lista libertaria por la Quinta Sección, votará en el Instituto Stella Maris Adoratrices, ubicado en Mar Del Plata.

Seguí leyendo esta nota.

Dónde votarán los principales candidatos de Fuerza Patria

  • Axel Kicillof: el gobernador bonaerense votará a las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, ubicada en calle 4 n° 962, esquina 51.

Luego brindará una conferencia de prensa en el Teatro Metro, situado en calle 4 entre 51 y 53, en las inmediaciones del establecimiento escolar.

  • Gabriel Katopodis: el candidato a senador por la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires emitirá su voto a las 9 de la mañana en el Instituto Politécnico San Martín, en la Calle 52, Belgrano, n° 3720 entre Calle 89-Campos y Calle 91, en el partido de San Martín.
  • Diego Nanni: el candidato que encabeza la lista de diputados por la Segunda Sección votará en la Escuela EP N°20/ES N°3 del partido de Exaltación de la Cruz.
  • Verónica Magario: la candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral votará a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo, en General Ocampo n° 3052, partido de La Matanza.

La actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires podría dejar su cargo actual y volver así a la representación directa del partido de La Matanza, cuyo Municipio gobernó entre 2015 y 2019.

  • Diego Videla: es el candidato a senador de Fuerza Patria por la Cuarta Sección de la provincia de Buenos Aires, y por eso votará en la Escuela ES N°5, Funes Dean 680, en la localidad de Pehuajó.
  • Fernanda Raverta: la otrora titular de la ANSES y actual candidata que encabeza la boleta de senadores de Fuerza Patria por la Quinta Sección bonaerense emitirá su voto en el Jardín de Infantes N° 905 de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
  • Alejandro Dichiara: el primero en la lista de diputados de la Sexta Sección votará en la Escuela EP N°1 de Monte Hermoso.
  • María Inés Laurini: la candidata a senadora por la Séptima Sección electoral bonaerense emitirá su sufragio en el Colegio San Cayetano de la localidad de Azul.
  • Ariel Archanco: primer candidato a diputado por la Octava Sección votará en la Escuela Mater Dei EPJES de La Plata, así que será el que estará más cerca del búnker de Fuerza Patria.
Cierre de campaña con incidentes para Javier Mieli

En medio de un clima de suma tensión por el escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabezó este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, que finalizó con una apedreada a su comitiva.

Según se observó en imágenes de TN, cuando el Presidente se retiraba del club Villa Ángela, un grupo de presuntos manifestantes le arrojaron piedras al auto presidencial y a los policías.

Seguí leyendo esta nota.

Axel Kicillof y un llamado a votar el domingo: "Es un momento bisagra"

El gobernador Axel Kicillof participó de una actividad organizada por el Movimiento Evita y le pidió a los vecinos que asistan a votar este domingo.

“El pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina y que no vino a enfrentar a la casta sino a ajustar a los sectores vulnerables, a los jubilados, las personas con discapacidad, los barrios populares y la industria nacional. No hay nada nuevo ni espontáneo en ese modelo", manifestó.

Seguí leyendo esta nota.

Cómo se divide la provincia de Buenos Aires, sección por sección

Primera Sección

En la Primera Sección se elegirán 8 senadores provinciales (y 5 suplentes), y está conformada por los partidos de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, con unos 4,6 millones de electores habilitados.

Segunda Sección

En la Segunda Sección se eligen 11 diputados (y 8 suplentes) y está conformada por los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, con unos 600 mil electores habilitados.

Tercera Sección

En la Tercera Sección se eligen 18 diputados provinciales (y 8 suplentes) y está constituida por los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente, con unos 5 millones de ciudadanos habilitados para votar.

Cuarta Sección

En la Cuarta Sección se renovarán 7 senadores provinciales (y 4 suplentes) y está conformada por los partidos de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen, donde hay unos 520 mil electores habilitados.

Quinta Sección

En la Quinta Sección electoral se elegirán 5 senadores (y 3 suplentes) y está compuesta por los partidos de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell, con 1,2 millones de electores.

Sexta Sección

En la Sexta Sección se elegirán 11 diputados provinciales (y 8 suplentes) y está compuesta por los partidos de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino, donde hay unos 600 mil ciudadanos habilitados para votar.

Séptima Sección

En la Séptima Sección se eligen 3 senadores provinciales (y 3 suplentes) y está integrada por los partidos de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo, con alrededor de 280 mil ciudadanos habilitados como electores.

Octava Sección (Capital)

En la Octava Sección se eligen 6 diputados provinciales (y 4 suplentes) y está conformada por el distrito capital de la provincia, La Plata, donde hay casi 600.000 los vecinos platenses habilitados para emitir el sufragio.

