Tras el revés electoral, Javier Milei se reúne con Luis Caputo y su equipo de Economía

Mientras tanto, Luis Caputo fue el único ausente de la primera reunión de Gabinete pero él y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, llegaron a Casa Rosada pasado el mediodía para acompañar al Presidente en la cita con la delegación de autoridades del BID.

La delegación del BID estuvo encabezada por su titular, Ilan Goldfajn.

Por estas horas la entidad financiera anunció un préstamo de U$S 2.500 millones para los próximos tres años destinado a América Latina y el Caribe, "con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito".

La trecera reunión post electoral tendrá a Javier Milie sentado en la cabecera de la mesa de su despacho, y al ministro de Economía, Luis Caputo, como figura principal acompañado por sus funcionarios del Palacio de Hacienda.