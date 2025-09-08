Tras el revés electoral, Javier Milei se reúne con Luis Caputo y su equipo de Economía
El Presidente buscará un diálogo esta tarde con su ministro de Economía, a quien alguna vez apodó "chanchito de yeso". Ya tuvo otras dos reuniones hoy.
El presidente Javier Milei mantiene este lunes una agenda apretada con varias reuniones en Casa Rosada a propósito del resultado obtenido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que La Libertad Avanza quedó por detrás de Fuerza Patria. Tras el anuncio de un nuevo préstamo del BID, el mandatario recibirá a Luis Caputo a solas.
Tras una primera reunión de Gabinete, que presidió a las 9.30 en el Salón Eva Perón, Javier Milei se entrevistó con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene pautada para las 16.30 de este lunes una segunda cita con su equipo, pero sólo con Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía y "chanchito de yeso" del mandatario.
"Por ahora no hay cambios previstos. La derrota bonaerense no tiene nada que ver con la gestión", dijo una importante voz con acceso al despacho presidencial que habló con la agencia de noticias NA tras la primera reunión de Gabinete.
Esto es pese a los rumores de modificaciones estructurales que podría haber en el Gobierno tras el 30,7% que cosechó La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y con la perspectiva de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con las que se renovará el Congreso de la Nación.
Mientras tanto, Luis Caputo fue el único ausente de la primera reunión de Gabinete pero él y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, llegaron a Casa Rosada pasado el mediodía para acompañar al Presidente en la cita con la delegación de autoridades del BID.
La delegación del BID estuvo encabezada por su titular, Ilan Goldfajn.
Por estas horas la entidad financiera anunció un préstamo de U$S 2.500 millones para los próximos tres años destinado a América Latina y el Caribe, "con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito".
La trecera reunión post electoral tendrá a Javier Milie sentado en la cabecera de la mesa de su despacho, y al ministro de Economía, Luis Caputo, como figura principal acompañado por sus funcionarios del Palacio de Hacienda.
