Jorge Rial mostró "las caras de la derrota" de La Libertad Avanza tras las elecciones bonaerenses
Las imágenes se pueden ver las caras de desconcierto y consternación de los dirigentes libertarios por el resultado de las elecciones en el territorio bonaerense.
Se filtró un video del búnker de La Libertad Avanza donde se ve a los dirigentes del espacio siguiendo con tensión los primeros resultados de la contundente derrota frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.
Las imágenes, difundidas este lunes por Jorge Rial en su programa Argenzuela por la pantalla de C5N, muestran los rostros de desconcierto y consternación de los referentes libertarios mientras se confirmaban los números adversos. También, se escucha al ministro de Defensa, Luis Petri, admitir que no sabían si el presidente Javier Milei iba a subir al escenario para dar su discurso.
Una de las más golpeadas por el resultado fue Leila Gianni, candidata a concejala en La Matanza, distrito donde no reside y que constituye un histórico bastión peronista. Allí, la lista violeta apenas alcanzó el 28,74%, muy por detrás del 52% obtenido por Fuerza Patria.
El video fue compartido en la cuenta Arrepentidos de Milei en X con el siguiente enunciado: “Leila Gianni enterándose que perdió por 30 puntos. Roma no paga traidores”. En las respuestas, que incluyeron una lluvia de memes, varios usuarios de X remarcaron la decepción visible en los rostros de Karen Reichardt, la exvedette devenida en candidata de La Libertad Avanza, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros dirigentes.
Jorge Rial reveló uno por uno los cambios en el Gabinete que le sugirieron a Javier Milei: "Unidad Nacional"
La paliza electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires derivó en un escenario de crisis total en el Gobierno de Javier Milei, por lo que este lunes el periodista Jorge Rial reveló los planes que le presentaron al Presidente para hacer cambios en el Gabinete.
Fue una jornada de suma tensión en Casa Rosada. Fuentes cercanas al Gobierno le aseguraron a minutouno.com que Milei, luego de la primera reunión en la Casa Rosada, se puso a gritar de manera desaforada por una respuesta que solicitó a Economía y que nunca le llegó, en el marco de la nueva disparada del dólar.
Luego, en horas de la tarde, hubo un segundo encuentro de funcionarios con el Presidente, para el posterior anuncio de la conformación de una "mesa política nacional", justamente encabezada por el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia.
En tanto, el conductor de Argenzuela por C5N reveló detalles de la propuesta que le hizo el asesor Santiago Caputo a Milei para hacer "un refresh" en el Gobierno. "Propuso hacer un Gabinete de unidad nacional", contó.
Según Rial, "el primer apuntado por Caputo fue Guillermo Francos y el reemplazante sería Juan Carlos Romero". Indicó que por Luis Petri y Patricia Bullrich, candidatos en las legislativas nacionales, ingresarían Rodrigo De Loredo y Guillermo Montenegro.
Otro de los supuestamente apuntados por el asesor sería Martín Menem y el sustituto sería Cristian Ritondo. "Sobre qué hacer con Lule Menem: no ponerlo en ningún lado, rajarlo. Y a Karina sacarle todo el poder", completó el conductor de C5N.
"A Romo lo quieren como reemplazante en el armado en la Provincia por Sebastián Pareja Milei lo miró y le dijo que al único que no quiere entregar es a Francos. Y un de las condiciones que puso Caputo a Milei es recuperar el diálogo directo con los gobernadores", concluyó Jorge Rial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario