Jorge Rial mostró "las caras de la derrota" de La Libertad Avanza tras las elecciones bonaerenses

Jorge Rial reveló uno por uno los cambios en el Gabinete que le sugirieron a Javier Milei: "Unidad Nacional"

La paliza electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires derivó en un escenario de crisis total en el Gobierno de Javier Milei, por lo que este lunes el periodista Jorge Rial reveló los planes que le presentaron al Presidente para hacer cambios en el Gabinete.

Fue una jornada de suma tensión en Casa Rosada. Fuentes cercanas al Gobierno le aseguraron a minutouno.com que Milei, luego de la primera reunión en la Casa Rosada, se puso a gritar de manera desaforada por una respuesta que solicitó a Economía y que nunca le llegó, en el marco de la nueva disparada del dólar.

Luego, en horas de la tarde, hubo un segundo encuentro de funcionarios con el Presidente, para el posterior anuncio de la conformación de una "mesa política nacional", justamente encabezada por el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia.

En tanto, el conductor de Argenzuela por C5N reveló detalles de la propuesta que le hizo el asesor Santiago Caputo a Milei para hacer "un refresh" en el Gobierno. "Propuso hacer un Gabinete de unidad nacional", contó.

Según Rial, "el primer apuntado por Caputo fue Guillermo Francos y el reemplazante sería Juan Carlos Romero". Indicó que por Luis Petri y Patricia Bullrich, candidatos en las legislativas nacionales, ingresarían Rodrigo De Loredo y Guillermo Montenegro.

Otro de los supuestamente apuntados por el asesor sería Martín Menem y el sustituto sería Cristian Ritondo. "Sobre qué hacer con Lule Menem: no ponerlo en ningún lado, rajarlo. Y a Karina sacarle todo el poder", completó el conductor de C5N.

"A Romo lo quieren como reemplazante en el armado en la Provincia por Sebastián Pareja Milei lo miró y le dijo que al único que no quiere entregar es a Francos. Y un de las condiciones que puso Caputo a Milei es recuperar el diálogo directo con los gobernadores", concluyó Jorge Rial.