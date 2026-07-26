Javier Milei suma un nuevo viaje internacional esta semana: su agenda

Según fuentes oficiales del Gobierno, la actividad oficial del mandatario comenzará este lunes concentrada en la relación con los organismos multilaterales de crédito, marcando el inicio de la visita oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva:

14:00 hs. – Reunión bilateral a puertas cerradas entre el presidente Javier Milei y Kristalina Georgieva.

14:30 hs. – Gabinete ampliado junto a la máxima autoridad del FMI para repasar las metas del programa económico, el estado de las cuentas públicas y las reformas estructurales en curso.

Martes 28: Vuelo a Lima y agenda federal

La jornada del martes combinará gestiones diplomáticas en territorio nacional con el inicio de una nueva gira presidencial hacia el vecino país de Perú: