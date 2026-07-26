Javier Milei suma un nuevo viaje internacional esta semana: su agenda
A la espera de una cumbre en Buenos Aires con la titular del FMI, el mandatario volará a Lima esta semana para participar de la jura presidencial.
La agenda oficial del presidente Javier Milei para esta última semana de julio combina cumbres de máximo peso financiero en el plano local con una intensa proyección internacional, con una nueva salida del país para un viaje relámpago a Perú.
Tras las repercusiones de su paso por la Exposición Rural, y la reciente escalada diplomática con Brasil; el jefe de Estado encarará una serie de compromisos que tendrán al exterior y a los aliados estratégicos como grandes protagonistas.
De esta manera, y con la expectativa puesta en la visita de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, el libertario emprenderá este martes un nuevo viaje internacional.
Es que el Presidente emprenderá su viaje rumbo a Lima para estar presente en el acto de asunción de la presidente electa, Keiko Fujimori, ratificando su alineamiento con los gobiernos de la región que comparten su sintonía ideológica.
La agenda de Javier Milei para esta semana
Lunes 27: Cumbre con el FMI en la Casa Rosada
Según fuentes oficiales del Gobierno, la actividad oficial del mandatario comenzará este lunes concentrada en la relación con los organismos multilaterales de crédito, marcando el inicio de la visita oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva:
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14:00 hs. – Reunión bilateral a puertas cerradas entre el presidente Javier Milei y Kristalina Georgieva.
14:30 hs. – Gabinete ampliado junto a la máxima autoridad del FMI para repasar las metas del programa económico, el estado de las cuentas públicas y las reformas estructurales en curso.
Martes 28: Vuelo a Lima y agenda federal
La jornada del martes combinará gestiones diplomáticas en territorio nacional con el inicio de una nueva gira presidencial hacia el vecino país de Perú:
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Por la mañana – El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en la Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos en la Argentina para continuar aceitando los vínculos bilaterales con la administración norteamericana.
11:00 hs. – Habitué de la agenda semanal, el Vocero Presidencial brindará su tradicional conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Destino Perú – El presidente Javier Milei emprenderá su viaje rumbo a Lima para decir presente en el acto de asunción de la presidente electa, Keiko Fujimori, ratificando su alineamiento con los gobiernos de la región que comparten su sintonía ideológica.
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