Javier Milei se reúne con los gobernadores y se reabre la pelea por fondos y obras públicas

Pullaro, además, apuntó a la necesidad de revisar el sistema de empleo: “Hay que tener mejores leyes laborales. No solamente para los empresarios, con una mirada Pyme, sino también para los trabajadores, para generar empleo... siempre defendiendo al interior productivo”.

Aunque La Libertad Avanza obtuvo una victoria en las urnas, los mandatarios no llegan debilitados. De hecho, el bloque Provincias Unidas —que agrupa a Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut)— busca consolidar un espacio de peso propio que podría reunir entre 17 y 25 diputados, un número determinante para que el Gobierno logre mayorías en el Congreso.

A la cumbre también fueron convocados gobernadores con distintos grados de acercamiento al oficialismo, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), además de aliados más cercanos como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

La cita, que se realizará en el Salón Eva Perón, será el primer test de la relación entre Nación y provincias en esta nueva etapa. Para Milei, será la oportunidad de medir hasta dónde llega su capacidad de negociación. Para los gobernadores, una ocasión para volver a poner sobre la mesa sus demandas por fondos, obras y federalismo real.