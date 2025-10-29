El Gobierno consolida el ajuste y actualizará el nomenclador de Discapacidad por debajo de la inflación

Guillermo Francos

La medida impacta en el trabajo de los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales, tales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación, y también los usuarios.

“Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”, expresó el Gobierno en un comunicado.