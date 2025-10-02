Al final, sí quería ser como Lali Espósito: Javier Milei anticipó que cantará en la presentación de su libro
En medio del escándalo que vive su Gobierno, el Presidente aún muestra ganas de desplegar su "faceta artística". ¿Cuál es el repertorio?
Javier Milei, como invitado principal en el programa de Gabriel Anello, expresó su profunda preocupación por la situación económica del país desde el 10 de diciembre de 2023. El Presidente no ocultó su tristeza por la caída del poder adquisitivo y la pérdida generalizada de los salarios desde esa fecha, asegurando que él es el que "más sacrificio hizo".
Pero antes de esta insólita declaración, el jefe de Estado anticipó que cantará el próximo lunes, durante la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro". El conductor fue quien introdujo el tema: "Escúcheme... me contó un pajarito. ¿Está ensayando?", lanzó Anello.
Ante esto, el Presidente no se sorprendió porque, por supuesto, entendía sobre lo que le estaban consultando: "La banda está ensayando, me manda los audios de los temas y yo a las 2 de la mañana canto arriba de eso, a ver si sale".
"¿El lunes va a cantar?", repreguntó Anello y, ante la respuesta afirmativa del primer mandatario, quiso saber más: "¿Se puede saber cuántos temas?". Y Milei respondió: "Hay que ver cuántos salen bien, primero. Hay que ser serios", en torno a la actividad probablemente más poco seria que realiza.
Milei presenta su nuevo libro: todos los detalles
Javier Milei anunció este martes a través de su perfil de X que el 6 de octubre presentará su nuevo libro, "La construcción del milagro", que saldrá a la venta a través de la editorial Hojas del Sur. De hecho, lanzó un tráiler de la obra donde aparecen términos como "riesgo kuka" e imágenes que son una oda al diseño hecho con inteligencia artificial.
Para presentar su nueva obra literaria, y en vísperas de su enésimo viaje a los Estados Unidos, ahora con la perspectiva de ser recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, Javier Milei se prepara para subirse al escenario del Movistar Arena de Villa Crespo, que tiene capacidad para 15.000 personas.
El evento será de entrada libre y gratuita.
