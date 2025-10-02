Al final, sí quería ser como Lali Espósito: Javier Milei anticipó que cantará en la presentación de su libro

Milei presenta su nuevo libro: todos los detalles

Javier Milei anunció este martes a través de su perfil de X que el 6 de octubre presentará su nuevo libro, "La construcción del milagro", que saldrá a la venta a través de la editorial Hojas del Sur. De hecho, lanzó un tráiler de la obra donde aparecen términos como "riesgo kuka" e imágenes que son una oda al diseño hecho con inteligencia artificial.

Para presentar su nueva obra literaria, y en vísperas de su enésimo viaje a los Estados Unidos, ahora con la perspectiva de ser recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, Javier Milei se prepara para subirse al escenario del Movistar Arena de Villa Crespo, que tiene capacidad para 15.000 personas.

El evento será de entrada libre y gratuita.

presentación libro milei