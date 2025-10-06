Alberto Fernández volvió a las redes con una burla a José Luis Espert: "Se cayó de la moto"
El expresidente ironizó sobre la renuncia del economista a su candidatura en la Provincia y reavivó su clásico tono provocador.
Alberto Fernández volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, por un nuevo mensaje cargado de ironía hacia José Luis Espert, quien este domingo renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas. El exmandatario aprovechó la noticia para lanzar un comentario burlón que rápidamente se viralizó en la red social X.
El detonante fue el comunicado en el que Espert confirmó su salida de la carrera electoral y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”. “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió el economista liberal, reconociendo su alejamiento definitivo del proceso electoral.
Fernández, siempre activo en redes, no dejó pasar la oportunidad para recordarle viejas disputas mediáticas. En tono sarcástico, replicó un antiguo mensaje del libertario -de los tiempos en que lo apodaba “Pajert”- y escribió: “Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto!!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE”. La publicación tuvo miles de interacciones en pocos minutos y volvió a encender el debate político virtual.
El comentario del exjefe de Estado se sumó a una serie de cruces que mantiene con referentes del espacio libertario, a quienes suele cuestionar con ironía desde su cuenta personal. En los últimos meses, el exmandatario adoptó un perfil digital más activo, con intervenciones que mezclan humor, crítica y provocación.
La renuncia de Espert se produjo en medio de un clima tenso dentro de La Libertad Avanza (LLA), luego de su implicación en una investigación por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico. La decisión fue avalada por el propio presidente Milei, que busca así despejar conflictos internos en el oficialismo.
El exmandatario, por su parte, volvió a demostrar que, aunque alejado de la gestión y sus causas personales, no abandonó su estilo punzante que lo caracteriza en el mundo digital. Su tuit, breve pero certero, volvió a ponerlo en el centro de la conversación política virtual.
