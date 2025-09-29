Quién es Pedro Lantaron, el tuitero libertario que amenaza a Florencia Peña

A pesar de la denuncia judicial y la exposición pública por parte de Peña en sus propias redes, Lantaron decidió redoblar la apuesta. Utilizando su cuenta de X, continuó publicando mensajes violentos contra la actriz durante el fin de semana. “Qué divertido fin de semana. Gracias a la degenerada que se garch… a Alberto Fernández en cuarentena realmente me cagué de risa. No hubieras sido una degeneradita y listo”, expresó Lantaron, entre otros comentarios cargados de agravios.