Florencia Peña volvió a cruzar al libertario por un supuesto video con Alberto Fernández: "Troll del Estado"

Otro aberrante tuit por parte de Lantaron fue publicado el pasado 5 de agosto, donde celebraba el fallecimiento de Dolores 'Lolín' López Candal de Rigoni, la última madre de Plaza de Mayo de Neuquén e incluso la trataba de “degenerada”. Peña republicó el mensaje y comentó: “Miren que hermoso ser humano es el empleado del estado que me opera. Buenas vibras el empleaducho”.

flor peña denuncia 3

Como respuesta, el militante se burló del enojo de la actriz y lanzó: “La tengo a flor peña hace DOS DÍAS llorando sin parar por la difusión de un video que dice que no existe. Y justamente si no existiera no estaría hace dos días tuitiandome. Estoy estallado”.

Lejos de quedarse callada, Peña volvió a enfrentarlo dejándolo en ridículo: “Pero te inventaste una conversación y un video papini. La flasheaste fuerte. Mostrá el video, hermosura. Acá lista con pochoclos. ¿Trabajás en el INCAA? ¿Te postulaste a concejal? ¿Cuánto te paga el estado por operar? Contanos bebé . Y esta sí soy yo. La Otra te la inventaste”.

flor peña denuncia 4

La actriz ya presentó la denuncia ante la Justicia. Según consta en el acta, el hostigamiento provino de un usuario que utilizó menciones directas y etiquetas para difundir la amenaza públicamente. La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del fiscal Aníbal Brunet, con la secretaria María Caffarelli.

De acuerdo con la denuncia, “el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material”. Ante ello, las autoridades dispusieron medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta por un lapso de 90 días, siguiendo el protocolo de resguardo digital establecido por la empresa X para casos judicializados.

La denuncia fue recibida en una sede policial, donde se le brindó asistencia a la actriz y se resolvió resguardar su integridad. El escrito fue firmado por el subcomisario Leandro López, jefe de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales.