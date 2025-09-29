Florencia Peña volvió a cruzar al libertario por un supuesto video con Alberto Fernández: "Troll del Estado"
La actriz enfrentó nuevamente a Pedro Lantaron en redes sociales luego de denunciarlo ante la Justicia y lanzó: "Resulta que es un troll pago del Estado".
Florencia Peña mantuvo un fuerte cruce con el militante libertario Pedro Lantaron luego de denunciarlo ante la Justicia por amenazarla con difundir un supuesto video íntimo que la vincularía con el expresidente Alberto Fernández.
En redes sociales, la actriz publicó un contundente descargo contra el usuario @elpittttt en X donde expresó su indignación, reiteró que "tal video no existe” e incluso denunció que el militante libertario había falsificado un supuesto diálogo con ella “que nunca sucedió”.
Tras hacer pública la denuncia en su perfil personal, Flor Peña reveló quién era la persona que se escondía detrás del usuario: “Acá les dejo datita de @elpittttt, quien me está amenazando e INVENTANDO una conversación privada conmigo. Opa! Resulta que es un troll pago del Estado, que además sí tiene varios ingresos en la Casa Rosada. Opera… ¿CON LA NUESTRA?”, lanzó la actriz citando una nota del diario La Nación.
En la seguidilla de publicaciones, también respondió a una foto publicada por el militante libertario el fin de semana y destapó las mentiras en su contra con evidencias claras “¿Esto es lo que tenés? Se nota que es muy fake. Y para aclararte esta burrada: Yo no fui a la Casa Rosada. Ni estaba morocha en esa época; estaba rubia. Y mis tatuajes son un lujo al lado de esta porquería que armaron”, se defendió Peña e ironizó: “Sigo ansiosa esperando el video”, junto a un emoji.
Otro aberrante tuit por parte de Lantaron fue publicado el pasado 5 de agosto, donde celebraba el fallecimiento de Dolores 'Lolín' López Candal de Rigoni, la última madre de Plaza de Mayo de Neuquén e incluso la trataba de “degenerada”. Peña republicó el mensaje y comentó: “Miren que hermoso ser humano es el empleado del estado que me opera. Buenas vibras el empleaducho”.
Como respuesta, el militante se burló del enojo de la actriz y lanzó: “La tengo a flor peña hace DOS DÍAS llorando sin parar por la difusión de un video que dice que no existe. Y justamente si no existiera no estaría hace dos días tuitiandome. Estoy estallado”.
Lejos de quedarse callada, Peña volvió a enfrentarlo dejándolo en ridículo: “Pero te inventaste una conversación y un video papini. La flasheaste fuerte. Mostrá el video, hermosura. Acá lista con pochoclos. ¿Trabajás en el INCAA? ¿Te postulaste a concejal? ¿Cuánto te paga el estado por operar? Contanos bebé . Y esta sí soy yo. La Otra te la inventaste”.
La actriz ya presentó la denuncia ante la Justicia. Según consta en el acta, el hostigamiento provino de un usuario que utilizó menciones directas y etiquetas para difundir la amenaza públicamente. La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del fiscal Aníbal Brunet, con la secretaria María Caffarelli.
De acuerdo con la denuncia, “el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material”. Ante ello, las autoridades dispusieron medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta por un lapso de 90 días, siguiendo el protocolo de resguardo digital establecido por la empresa X para casos judicializados.
La denuncia fue recibida en una sede policial, donde se le brindó asistencia a la actriz y se resolvió resguardar su integridad. El escrito fue firmado por el subcomisario Leandro López, jefe de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales.
