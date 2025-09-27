Florencia Peña denunció amenazas por un supuesto video íntimo con Alberto Fernández

image

El descargo de Florencia Peña

La artista se mostró indignada y recordó que en agosto de 2024 desmintió la existencia de un video íntimo con el exmandatario. “Es una atroz mentira que está por salir un video mío. No hay ningún video, ni foto. No hay nada”, aseguró en su momento, cuando los rumores comenzaron a circular en redes sociales.

En aquella ocasión, Peña también se refirió a las críticas que recibió por asistir a una reunión en la Quinta de Olivos durante el gobierno de Fernández. “Pensaba que yo por haber dio una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente o con quien fuera (...) era solamente haciendo un sexo oral. Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo sexo oral. O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos, jodido, y hasta el colectivo 60 me apoyó”, ironizó.