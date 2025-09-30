Alberto Fernández cruzó con todo a José Luis Espert: "Libernarco"
En medio del escándalo que sacude al candidato de La Libertad Avanza, el expresidente desempolvó un viejo apodo y se volvió viral con su publicación.
El expresidente Alberto Fernández lanzó un durísimo ataque en redes sociales contra el diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza), a raíz del escándalo que lo vincula con el empresario Federico Machado, quien está detenido y es requerido en extradición por presunto narcotráfico.
Fernández desempolvó un viejo apodo que le había dedicado al economista en 2013, y lo actualizó con una grave acusación. En su cuenta de X, el expresidente citó un tuit de hace más de una década y escribió: "¡PAJERT!!! ¿No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? yo te avisé… y vos no me escuchaste".
El mensaje llega en un momento de alta tensión política para Espert, quien está bajo la lupa tras las revelaciones sobre el presunto financiamiento irregular de sus campañas, que incluiría una transferencia de US$200.000 por parte de un fideicomiso gestionado por Machado.
