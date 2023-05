Alberto Fernández contradijo a Cristina Kirchner tras sus dichos en C5N: "El secreto es romper los tercios"

En referencia a esa cuestión, Alberto Fernández mostró sus discrepancias con la máxima referente del kirchnerismo: "No logro entender qué significa 'garantizar el tercio'. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito. ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos? A mi juicio, lo que necesitamos es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones. El secreto es romper los tercios", sostuvo. Además, señaló que "hubo un solo" Juan Domingo Perón, dando un claro mensaje hacia Cristina.

Lo cierto es que estas declaraciones llegan luego de que el mismo presidente convocara a brindar su apoyo a la vicepresidenta en el acto que se realizará el próximo 25 de mayo.

Si bien no se sabe con certeza si el jefe de Estado estará presente, sí se sabe que pidió a través de sus redes sociales que todos los adherentes al kirchnerismo estén presentes en Plaza de Mayo el próximo jueves.

Finalmente, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, el mandatario relacionó la relación que mantuvo con el difunto expresidente y la que mantiene con quien supo ser su esposa: "Con Néstor me unía un vínculo personal fuerte, francamente le dije que yo no quería volver a tener problemas de distanciamiento con la familia Kirchner, porque me dolía por el recuerdo que tengo de Néstor, sobre todas las cosas. Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone".