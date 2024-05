Alberto Fernández desmintió que viva en España: "Mi casa está acá"

"Estuve en España a comienzos de año y me vine. Tengo cosas de trabajo allá, un contrato con la Universidad Internacional de La Rioja por lo que viajo periódicamente, pero voy y vuelvo. Mi casa está acá es la de siempre”, explicó.

En este contexto, Alberto Fernández hizo un balance de su gobierno: “Hay que poner contexto. Nosotros recibimos un país virtualmente en default, nos agarró una pandemia. Cuando creíamos estar saliendo de allí, nos agarró la guerra entre Rusia y Ucrania, que trastocó los precios de los alimentos y la energía. Y cuando creíamos también estar saliendo del conflicto, tuvimos la peor sequía en los últimos 100 años. Y fijate vos que, a pesar de todo, creció el salario real y creamos empleo”, remarcó.

“Algo que se le podría sumar son algunos logros en materia social como pudo ser terminar con el hecho de que los trabajadores paguen Impuesto a las Ganancias, haber logrado la ley del aborto, haber avanzado en la igualdad de género con el cupo trans, haber logrado el documento no binaria”, señaló.

Y agregó: “Todo no era un desastre. Se generó un clima donde todos se avergonzaban de lo que habíamos hecho. Y yo me preguntaba de qué sentimos vergüenza. ¿Cometimos errores? Claro que cometimos errores. ¿Hay cosas que no deberíamos haber hecho? Claro. ¿Hay cosas que no deberían haber pasado? Claro. Pero esas cosas no opacan esto”.