La versión de Alberto: el hematoma de Fabiola se debió a un "tratamiento estético contra las arrugas"

—¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?

—Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido".

La opinión de Dora Barrancos

Una de las referentes más destacadas del feminismo argentino es sin dudas la socióloga Barrancos. El portal Cohete sostiene que "en un chat con científicos escribió que 'estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a F. Ella arrastra una compleja situación psíquica, a lo que se unió su adicción alcohólica. En realidad, si hay algo que imputarle a Alberto fue su agregada incapacidad de quebrar ese vínculo tóxico (sic). Lo casi trágico es que ahora está obligado a las dolorosas pruebas de la enfermedad de su pareja. Por supuesto los buitres y las hienas se hacen un festín. Ercolini se toma toda la venganza por la denuncia de Alberto a raíz de su encuentro glamoroso con Lewis y otros sátrapas. ¿Recuerdan?´".

¿Cómo sabe esto Barrancos? Según Fernández, cuando la historia se publicó en el diario Clarín, hace hoy una semana, él llamó a quien fue su asesora en temas de género, para darle su versión del episodio. Ella lo habría interrumpido para decirle: —No tenés que explicarme nada. Mi esposo atendió a Fabiola y yo conozco toda la verdad.

"El esposo de Barrancos es el médico acupuntor Eduardo Moon, una de las personas que Fernández contempla citar como testigos de concepto en la causa judicial. Fernández también dijo que Facundo Manes diagnosticó en 2016 a Yáñez, pero el diputado radical lo negó", consigna el medio dirigido por Horacio Verbitsky.

Estremecedor: la angustiante palabra de Fabiola Yáñez tras su denuncia a Alberto Fernández

Fabiola Yañez sorprendió al país entero luego de denunciar por violencia de género a Alberto Fernández. Con detalles de lo sucedido, la exprimera dama dio lugar a la apertura de una causa, donde el expresidente quedó imputado y a disposición de la investigación de la Justicia.

En este marco de situación, la víctima del exmandatario dio una entrevista exclusiva a Infobae, donde revela detalles de la estremecedora situación que vivió por años al lado del jefe de Estado que antecedió a Javier Milei.

"Me amenazaba con que se iba a suicidar", dice Fabiola, en un fragmento anticipado por el medio que la entrevistó. "Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que los videos publicados el otro día son poca cosa al lado de lo que él ha hecho", sostuvo.

Y continuó: "La otra violencia a la que estuve sometida muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico... esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar. Eso no se hace", disparó en torno al expresidente.

"Todos los días él me repetía 'por culpa tuya, perdí un gobierno, por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones", sostuvo. "Han salido periodistas a decir que vivo una vida de lujo y no tengo empleadas ni niñeras. Mi mamá está sosteniendo todo", aseguró.

"La gente no conoce mi voz porque el encargado de prensa presidencial me decía que no conteste porque les daba entidad", señaló, en torno a los comentarios de los periodistas, medios y demás intervinientes mientras Alberto Fernández era el jefe de Estado.

Y agregó: "La gente no conoce nada de mi, yo le pedí ayuda a varias personas y no me ayudaron. Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso... es decir, al Ministerio de la Mujer, y no me dijeron nada".

"Van a decir muchas cosas, pero hoy me siento más fuerte que nunca", concluyó.