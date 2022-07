"No hay un rumbo que corregir" sino "por profundizar", afirmó Aníbal Fernández

“Hay que profundizar políticas mucho más contundentes y que nos den beneficios como poder recomponer las reservas, apostar fuertemente a las exportaciones, darse un cuidado a las importaciones que permitan garantizar el normal funcionamiento y no complicaciones para poder crecer", sostuvo tras reunirse este mismo jueves con el jefe de Estado.

Ante periodistas acreditados, dijo: "Si me pregunta si me gusta el cambio (en el gabinete), el color que le está imprimiendo a la nueva gestión a partir de los cambios, es lo que el Presidente quería y a mí me gusta".

Fernández respondió que “sí” al ser consultado sobre si los cambios fueron acordados con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ponderó al ahora exministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, quien hizo "un enorme trabajo".