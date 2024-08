Qué dicen los chats filtrados de Alberto Fernández con Fabiola Yañez

Fabiola le cuestiona a su ahora expareja haberla atacado. "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación'', escribió ella.

"Me volvés a golpear. Estás loco. Venís golpeándome hace 3 días seguidos. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones", dijo Yañez en otro mensaje.

image.png

Fernández también participa de la conversación: "Deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás (...) Vení (...) Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal".

image.png

