A horas de la Marcha Federal Universitaria, Javier Milei frenó obras en casas de estudio

Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente de 8.929.835.294 de pesos el cual funcionaba como el instrumento encargado de nivelar los sueldos mínimos de los maestros en todo el territorio argentino.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

El área de infraestructura escolar y equipamiento sufrió un recorte de 21.686.636.818 de pesos, lo que limita la inversión en las condiciones edilicias de los establecimientos. A su vez, el programa destinado a Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió 6.649.536.538 de pesos de su presupuesto, una cifra que incluye la quita de más de 559 millones de pesos destinados específicamente a becas para los estudiantes.

Según detalla el anexo oficial, el Gobierno nacional aplicó también una poda de 5.303 millones de pesos que afecta directamente los proyectos edilicios de 13 universidades nacionales. El impacto más fuerte de esta reducción en infraestructura del conocimiento se localiza en la Universidad Nacional de La Plata, con una pérdida de 1.043 millones de pesos.

El ajuste continúa con las universidades nacionales de General San Martín y Avellaneda, ambas con una quita de 700 millones de pesos, además de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que pierde más de 680 millones de pesos y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una reducción de 540 millones de pesos en sus partidas.

La doble moral de Manuel Adorni y Milei: para los trabajadaores de Aerolíneas Argentinas no hay costo marginal Javier Milei y Manuel Adorni

Ajuste libertario

El ajuste recae con fuerza en Educación pero se extiende a casi todas las áreas del Estado. La motosierra pasó sobre 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas y llega a los 2,8 billones de pesos.

En cambio, la medida que modifica el Presupuesto 2026 establece un incremento del gasto en 15 programas por 372 mil millones de pesos.

La decisión administrativa además agrega unos 564 mil millones de pesos al cálculo de recursos, con lo cual se termina incrementando el resultado financiero en $3 billones.

milei motosierra

El análisis de la medida corresponde a la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas. La entidad indicó en su reporte que la medida implica que “los Gastos Corrientes disminuyen en $1,9 billones y los Gastos de Capital en $496.760 millones”.

Entre los recortes se destacan:

- Disminuyen las transferencias para Energía Argentina por $200.000 millones, EDUCAR S.A. por $48.000 millones, AySA por $21.437 millones, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo por $937 millones, Radio y Televisión Argentina por $1.145 millones, Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima por $498 millones y Contenidos Artísticos e Informativos por $96 millones.

marcha universitaria Mariano Fuchila

- Se recorta el fondo para los ATN en $320.000 millones.

- En Salud, se recortaron $62.731 millones, del programa 47 - Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 - Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 - Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros.

- Las partidas de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud disminuyen en $3.196 millones, la Superintendencia de Servicios de Salud en $1.743 millones, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán en $1.162 millones y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante en $1.000 millones, entre otros organismos.

Decisión Administrativa 20/2026:

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