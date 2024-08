Qué pena podría caberle a Alberto Fernández por la denuncia por violencia de género

fabiola yañez Las fotos de la exprimera dama Fabiola Yañez con moretones en su cuerpo

Aunque para la justicia se tratarían de "lesiones leves", a Fernández podría caberle una muy dura pena. Así lo explicó este viernes D'Alessandro en diálogo con Metro 95.1. "El foco de atención en la causa no son las lesiones" explicó el abogado y advirtió que "el tema es que pasaba después de eso, porque después del golpe, vienen las amenazas".

En ese sentido D'Alessandro advirtió sobre la posibilidad de que el ex mandatario deba enfrentar también una causa por "reducción de servidumbre" si es que se demuestra que Fernández mantenía a Yañez "encerrada’". Aseguró además que "no sería solo problema del médico de la Quinta de Olivos", sino que sería de todos los involucrados en el día a día del lugar donde vivía la ex primera dama al momento de los ataques de Fernández.

chats alberto fernandez - fabiola yañez Parte de una conversación que habrían mantenido Alberto Fernández y Fabiola Yañez

"A los primeros que llamaría a declarar sería al personal de servicio", aseguró D'Alessandro y dijo que, de demostrarse que todos sabían lo que estaba sucediendo en la Quinta de Olivos eso los convertiría en cómplices.

Consultado acerca de qué pena podría caberle al ex mandatario, el abogado fue contundente: "a Alberto le cabrían hasta 15 años de cárcel". D'Alessandro admitió sin embargo que la causa por lesiones leves es "excarcelable" y que habría que ver "la participación de cada uno".

chats alberto fernandez - fabiola yañez Fabiola Yañez muestra sus moretones en un chat que habrían mantenido con Alberto Fernández