Alberto Fernández se reunió con intendentes que presenciarán el acto del 25 de mayo

En este sentido, la autoridad máxima de Ituzaingó señaló que "es importante articular cosas tanto con Cristina por lo que significa como líder del movimiento y por el otro lado Alberto por ser el presidente".

En relación a la no candidatura de la fundadora del kirchnerismo, Descalzo sostuvo: "La semana pasada de alguna manera nos dio a entender que no iba a ser candidata. No me sorprende", al mismo tiempo que se refirió a Axel Kicillof como único candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, donde aseguró que "hay consenso total" para esa propuesta electoral.