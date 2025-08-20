Alejado de la realidad: qué hacía Javier Milei mientras Diputados rechazaba su veto a la Discapacidad
Mientras recibía un duro revés en la Cámara baja durante la tarde de este miércoles, el Presidente y su hermana Karina se dedicaron a una inusual actividad.
De manera insólita, Javier Milei volvió a demostrar su habilidad para darle la espalda a las necesidades de los ciudadanos: en una jornada clave, donde la Cámara de Diputados debatió y rechazó su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el mandatario y su hermana Karina -también secretaria general de Presidencia- asistieron a un evento musical organizado por Casa Militar, al que se sumó Pablo Boggiano, con la actuación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú de Granaderos.
Todo esto ocurría mientras miles de manifestantes expresaban su desagrado al veto ejercido por el jefe de Estado hacia la Emergencia en Discapacidad y al aumento de jubilaciones. De esta manera, el presidente pareció estar alejado de lo que sucedía dentro del recinto y en las inmediaciones al Congreso, aunque sí se lo vio muy pendiente del tema en redes sociales.
La emotiva reacción de los manifestantes en Congreso tras el rechazo al veto a la Discapacidad
En la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados le dio un duro revés al gobierno de Javier Milei: con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, los legisladores rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, frustrando así los planes de "déficit cero" de la gestión libertaria, que se jacta de lograr buenos números a costa del sufrimiento y la carencia de los ciudadanos.
Tras lo ocurrido en el recinto, un video se volvió viral en redes sociales. El mismo muestra a los manifestantes en las inmediaciones al Congreso, en el momento preciso que Martín Menem -presidente de la Cámara baja- notificaba el resultado de las votaciones.
Entre la alegría y los gritos, familias enteras y personas con discapacidad festejaron esta primera batalla ganada contra el veto de Milei. Ahora, la lucha sigue en el Senado.
"Gracias a la movilización histórica y la fuerza del colectivo, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial. Ahora, la Ley de Emergencia en Discapacidad avanza hacia el Senado para su aprobación definitiva, garantizando los derechos de miles de personas en todo el país", destacaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
