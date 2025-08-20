Alejado de la realidad: qué hacía Javier Milei mientras Diputados rechazaba su veto a la Discapacidad

Entre la alegría y los gritos, familias enteras y personas con discapacidad festejaron esta primera batalla ganada contra el veto de Milei. Ahora, la lucha sigue en el Senado.

emotiva reacción discapacidad

"Gracias a la movilización histórica y la fuerza del colectivo, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial. Ahora, la Ley de Emergencia en Discapacidad avanza hacia el Senado para su aprobación definitiva, garantizando los derechos de miles de personas en todo el país", destacaron desde el Foro Permanente Discapacidad.