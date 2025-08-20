Qué implican las leyes que fueron vetadas por Javier Milei: todos los detalles

La ley habilita nuevas altas de pensión, con un costo que oscila entre 0,28% y 0,51% del PBI, y se estima un aumento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Según la OPC, considerando la reciente suba de haberes previsionales, el gasto total podría ubicarse entre $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).

Gendarmería-y-la-Policía-Federal-empujan-a-familiares-de-personas-con-discapacidad4 Foro Permanente de Discapacidad

Emergencia por inundaciones en Bahía Blanca

En lo que respecta a la reconstrucción de Bahía Blanca, la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado el 7 de mayo y fue aprobada en Diputados el 4 de junio con 153 votos afirmativos y 32 negativos.

Milei presentó el veto argumentando que el Gobierno ya había creado el 1° de abril un fondo de $200.000 millones desde la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, destinado a atender las consecuencias de las inundaciones. La discusión refleja la tensión sobre la duplicación de recursos y el control del gasto público en emergencias.

bahia blanca consecuencias

Aumento de las jubilaciones

En cuanto al aumento de jubilaciones, el proyecto aprobado por ambas cámaras contemplaba un incremento del 7,2%, eleva a $110.000 el bono para quienes perciben el haber mínimo y extiende la moratoria por dos años. En agosto, la jubilación mínima es de $314.243,51, pero si se revierte el veto pasaría a $446.869, combinando el aumento de $336.869 y el bono congelado desde marzo de 2024, que perdió 40% de su poder de compra.

jubilados

Distribución de ATN y recaudación del impuesto a los combustibles

Además, en la misma sesión, Diputados debate dos iniciativas impulsadas por los gobernadores: el proyecto de ley para la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ambas cuentan con media sanción del Senado y forman parte de un paquete que busca redefinir la distribución de recursos entre provincias y la Nación, con un fuerte impacto sobre la gestión fiscal local.