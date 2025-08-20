Tronco volvió a defender su candidatura: "Mi mayor virtud es que fracasé 270 veces"
El socio de Alejandro Fantino en Neura, y flamante candidato de La Libertad Avanza, reconoció no tener "idea" de "un montón de cosas del Estado".
En una de las tantas sorpresas que tuvo el cierre de listas, Sergio “Tronco” Figliuolo integra la de La Libertad Avanza (LLA) como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre, y tras ser blanco de varios cuestionamientos, no deja pasar oportunidad de justificar su postulación.
Para sorpresa de muchos, el conductor de streaming, accionista del canal Neura y figura cercana a Alejandro Fantino aparece en el puesto once de la lista encabezada por José Luis Espert, pese a no tener ningún tipo de trayectoria en política ni nada por el estilo. Se suma a otras figuras mediáticas como Virginia Gallardo o Karen Reichardt, que decidió sumar LLA a sus filas.
Hace unos días, Tronco contó cómo fue el paso a paso de la oferta para sumarse a la lista libertaria. Y este miércoles, dio toda una vuelta un tanto particular para justificar su candidatura, y de paso criticar a legisladores por ser "abogados o economistas", ya que según él, el Congreso "necesita ciudadanos comunes".
"El problema es que, y no lo digo por mí, se formó una cosa de la familia, el amigo, el primo... y está ese sistema de castas... y lo que más se necesita en el Congreso es ciudadanos comunes, formados en algo, porque quién mejor te va a haber de la calle que un tipo que labura... ¿cuántos cuit virgen vas a encontrar ahí?", argumentó Figliuolo.
Fue así que el conductor de Neura se quejó de que "son todos abogados, economistas, ingenieros...", y se preguntó: "¿A dónde nos llevaron?"
"Como yo no tengo la más puta idea de un montón de cosas del Estado, estos tipos no tienen idea de lo que es trabajar en el sector privado", insistió Tronco para defender su postura, y reveló: "Mi mayor virtud es que fracasé 270 veces. Es maravilloso. Me metí en el orto mil ideas, casi me voy a la mierda con un emprendimiento, me fundí, salí adelante. Estos nunca fracasaron porque no intentaron nada".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario