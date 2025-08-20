Tronco volvió a defender su candidatura: "Mi mayor virtud es que fracasé 270 veces"

"Como yo no tengo la más puta idea de un montón de cosas del Estado, estos tipos no tienen idea de lo que es trabajar en el sector privado", insistió Tronco para defender su postura, y reveló: "Mi mayor virtud es que fracasé 270 veces. Es maravilloso. Me metí en el orto mil ideas, casi me voy a la mierda con un emprendimiento, me fundí, salí adelante. Estos nunca fracasaron porque no intentaron nada".

