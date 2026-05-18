Donald Trump pospuso el ataque a gran escala contra Irán ante la posiblidad de un "acuerdo muy aceptable"

"En base al respeto que le tengo a los líderes mencionados, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que no vamos a realizar el ataque contra Irán programado para mañana", señaló Donald Trump, aunque también indicó sus planes en caso de que no se produzca el "muy aceptable" acuerdo.

Estados Unidos inició el 28 de febrero pasado un ataque sostenido contra Irán bajo las órdenes de Donald Trump, lo que devino en una pulseada entre Washington y Teherán por el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita el 20% del petróleo crudo del mundo.

Por eso, este lunes Donald Trump aseguró que le dio la orden a sus generales para que estén listos para iniciar "un asalto a gran escala" contra Irán si no se firma un acuerdo para normalizar las operaciones en el estrecho de Ormuz.