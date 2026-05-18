Donald Trump pospuso el ataque a gran escala contra Irán ante la posiblidad de un "acuerdo muy aceptable"
El mandatario se apoya en las opiniones de los "grandes líderes y aliados árabes" que Estados Unidos mantiene en la región. Todavía no hay nada firmado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el país no llevará a cabo el ataque a gran escala que tenía planificado para el martes de esta semana contra Irán en el marco de las acciones bélicas iniciadas en febrero pasado. El motivo no fue la diplomacia sino un supuesto acuerdo "muy aceptable" que podrían concretarse en breve.
"El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que posponga el ataque militar que teníamos planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba programado para mañana", anunció Donald Trump en un mensaje de su red social de preferencia, Truth Social.
Trump reconoció que el pedido fue formulado en el marco de las "negociaciones serias que están ocurriendo", y que es la opinión de los líderes árabes que "se llegará a un trato" entre Teherán y Washington, "que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como también para todos los países de Medio Oriente y más allá".
Según el mandatario, cuya operación de "cuatro semanas" contra Irán se convirtió en una contienda que lleva más de dos meses, los "grandes líderes y aliados árabes" de Estados Unidos en la región le auguraron un acuerdo que incluirá la prohibición de armas nucleares para el régimen que gobierna desde Teherán.
"En base al respeto que le tengo a los líderes mencionados, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que no vamos a realizar el ataque contra Irán programado para mañana", señaló Donald Trump, aunque también indicó sus planes en caso de que no se produzca el "muy aceptable" acuerdo.
Estados Unidos inició el 28 de febrero pasado un ataque sostenido contra Irán bajo las órdenes de Donald Trump, lo que devino en una pulseada entre Washington y Teherán por el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita el 20% del petróleo crudo del mundo.
Por eso, este lunes Donald Trump aseguró que le dio la orden a sus generales para que estén listos para iniciar "un asalto a gran escala" contra Irán si no se firma un acuerdo para normalizar las operaciones en el estrecho de Ormuz.
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