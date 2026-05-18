El desopilante ida y vuelta entre Manu Ginóbili y el entrenador de la NBA que le declaró su "odio"

Este cruce mediático coincide con las recientes declaraciones de Jamal Crawford, otra leyenda de los relevos en la liga estadounidense, quien en diálogo con TNT Sports durante el All-Star de Los Ángeles se bajó de la carrera por el trono de los suplentes: “Sé que me ponen a mí en la conversación por ser el mejor Sexto Hombre de la historia, pero Manu Ginóbili fue el número uno. Él era un titular viniendo del banco. Se sacrificó porque podía hacer de todo".

A lo largo de sus 16 temporadas en San Antonio, Manu acumuló 1.057 partidos, cuatro anillos de campeón (2003, 2005, 2007 y 2014) y el respeto unánime del ecosistema de la NBA que, como quedó demostrado con el testimonio de Van Gundy, todavía padece los recuerdos de su mítica zurda y su indescifrable Eurostep.