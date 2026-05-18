El desopilante ida y vuelta entre Manu Ginóbili y el entrenador de la NBA que le declaró su "odio"
Stan Van Gundy, ex DT de Miami Heat, Orlando Magic y Detroit Pistons, elogió con humor el impacto del argentino tras admitir que le "hizo la vida imposible" durante sus años en el básquetbol.
El legado de Emanuel Ginóbili en la NBA es una huella imborrable que sigue sumando capítulos de admiración, incluso a años de su retiro. El argentino, quien desde 2022 pertenece al selecto Salón de la Fama, volvió a ser tendencia luego de recibir un elogio encubierto muy particular por parte de una de las mentes tácticas más reconocidas de las últimas décadas en los Estados Unidos.
Durante la transmisión oficial del sexto partido de los playoffs entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves, el hoy analista de televisión Stan Van Gundy sorprendió a sus compañeros de mesa en Prime con una confesión tajante: “Personalmente odié a Manu Ginóbili, absolutamente lo odié”. Ante la sorpresa del estudio, el entrenador finalista de la NBA con Orlando Magic en 2009 aclaró rápidamente los motivos deportivos de su "rencor": “Ni siquiera lo conocí personalmente, pero me hizo la vida muy difícil cuando estaba intentando dirigir contra él”.
La respuesta de Manu Ginóbili que se volvió viral
El exescolta de los Spurs acusó recibo del comentario casi de inmediato y utilizó su cuenta oficial en las redes sociales para devolver la gentileza con la calidez y el humor que lo caracterizan: “Que SVG (Stan Van Gundy) dijera en vivo anoche que me odiaba podría ser mi cumplido favorito de la semana. Te quiero también, Stan. Te daré un abrazo grande la próxima vez que nos veamos”, replicó el bahiense.
El "odio" táctico de Van Gundy está respaldado por los libros de historia. Como técnico de Miami, Orlando y Detroit, se enfrentó al argentino en 24 partidos de fase regular entre 2003 y 2018. En esos duelos, la balanza se inclinó 15 veces a favor de Ginóbili, quien promedió 14,2 puntos, 4 asistencias y 3,5 rebotes frente a sus pizarras. Su máxima función de gala contra un equipo de Stan ocurrió en 2010, cuando le anotó 43 puntos a Orlando Magic.
Este cruce mediático coincide con las recientes declaraciones de Jamal Crawford, otra leyenda de los relevos en la liga estadounidense, quien en diálogo con TNT Sports durante el All-Star de Los Ángeles se bajó de la carrera por el trono de los suplentes: “Sé que me ponen a mí en la conversación por ser el mejor Sexto Hombre de la historia, pero Manu Ginóbili fue el número uno. Él era un titular viniendo del banco. Se sacrificó porque podía hacer de todo".
A lo largo de sus 16 temporadas en San Antonio, Manu acumuló 1.057 partidos, cuatro anillos de campeón (2003, 2005, 2007 y 2014) y el respeto unánime del ecosistema de la NBA que, como quedó demostrado con el testimonio de Van Gundy, todavía padece los recuerdos de su mítica zurda y su indescifrable Eurostep.
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