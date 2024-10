Alejandro Fantino aseguró que habrá "guillotinados" en La Libertad Avanza para el año próximo

En este sentido, anticipó que no se trata de una suposición, sino que datos chequeados: "Y se los doy por información, no como una especie de olfateo, no tienen idea la cantidad de guillotinados que va a haber dentro de La Libertad Avanza. Puestos, lugares, cambios, gente que se va a llevar por ahí algún puestito menor, la mitad va a quedar", adelantó.

"Hay mucho descontento con mucha gente, pasa que es un Gobierno que tiene un año, menos de un año, entonces, bueno, hay un montón de debilidades que no pueden encarar, pero háganse un huequito y anótense en el calendario de octubre de 2025 'recordar lo que dijo Fanta en octubre de 2024', acuérdense, en un añito...", concluyó.

Lo cierto es que la certeza en las palabras de Fantino tiene que ver, sin lugar a dudas, con la fuerte amistad que parece tener con Javier Milei. De hecho, es uno de los pocos periodistas que ha podido entrevistarlo en más de una oportunidad.

De esta manera, parece que la interna en La Libertad Avanza arde, al igual que en otros espacios políticos, lo que anticipa una motosierra también dentro del bloque libertario.