Alejandro Fantino, sacado: "Tronco no puede salir de campaña porque le preguntan por José Luis Espert"

"¿Está certificado que entró la plata a las arcas de Espert?", preguntó Fantino. "Si vos confirmás esto, bueno, game over, listo, ya está. Hay que decirle a La Libertad Avanza que le digan a Espert que dé un paso al costado, por grandeza personal y para no complicar un proyecto político que tiene un montón de gente laburando", continuó.

"Si vos me confirmás que los 200 mil dólares la justicia norteamericana tiene el derrotero a las cuentas de Espert, game over", insistió. "Cómo explicás si te entraron 200 lucas de la cuenta de Machado", agregó.

Fantino dijo que "es difícil" defender a Espert y dijo que si no lo puede explicar en los próximos días, a La Libertad Avanza le estarían haciendo un favor con la información que sale a la luz. El conductor dijo que Espert "podría decidir él" dar un paso al costado y contó que está en un mal momento a nivel personal y familiar.