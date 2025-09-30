Alejandro Fantino pidió que José Luis Espert baje su candidatura: "Gesto patriótico"

"Hay que decirle a La Libertad Avanza que le diga a Espert que dé un paso al costado y que tenga, incluso, grandeza personal y para no complicar a un proyecto político que tiene un monto de gente laburando. Si me confirmás que los 200 mil dólares, la Justicia norteamericana tiene el derrotero a las cuentas de Espert, game over", insistió.

Denunciaron a José Luis Espert

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois presentó una demanda penal contra el legislador de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, por haber recibido en febrero del 2020 fondos por 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la actualidad con prisión domiciliario en el país y con pedido de extradición de Estados Unidos en una causa por narcotráfico y lavado de dinero.

El escrito presentado por el líder de Patria Grande advierte que esos fondos son “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos por el delito de trafico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

La presentación se basa en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado.

"Los vínculos entre Espert y esta organización criminal se gestaron con anterioridad a esta transferencia de dinero y fue en el marco de la campaña presidencial que afrontó el actual diputado nacional en el año 2019, para la cual también le facilitaron aviones y una camioneta blindada de alta gama", advierte la denuncia del referente peronista.

Según se detalla, el monto de los 200 mil dólares figura en un "libro contable secreto" de Machado y su principal socia en estas maniobras, Debra Mercer-Erwin (condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos) en una nómina bajo el nombre de Espert y habría sido utilizado por la fiscal de Texas como prueba documental en la causa.