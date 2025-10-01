José Luis Espert se negó a responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado: "No voy a prestarme..."

espert

El propio Espert relató que conoció a Machado a comienzos de 2019 para la promoción de su libro La Sociedad Cómplice. Según su versión, el sospechado de narco apoyaba sus ideas y lo ayudó a viajar a Viedma en un momento en que la editorial le limitaba las presentaciones.

En cuanto a las denuncias, el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre, negó rotundamente la posibilidad de declinar su postulación. Aseguró sentirse "más fuerte que nunca" y destacó el respaldo del presidente Javier Milei, quien lo "ha recontra bancado".

Desafiante, Espert apuntó a la oposición y al dirigente social Juan Grabois, quien presentó una denuncia en su contra. "Grabois, meteme más denuncias y vamos a ir a la Justicia a pelearnos. Tampoco les voy a dar el gusto. Quieren que el país siga siendo una villa misera y no lo voy a permitir", sentenció.