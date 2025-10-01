Reveladores chats de una de las detenidas por el triple femicidio: "Mamá, me mandé una cagada"

Los reveladores mensajes datan del 23 de septiembre, horas antes de que los cuerpos de las chicas asesinadas sean encontrados en la "casa del horror". Además, una testigo reveló un encuentro entre Magalí Celeste y su mamá adoptiva, donde deslizó: "Me mandé una cagada, está la Policía en casa, algo pasó en casa", lo que complica aún más la situación judicial de la mujer de 28 años.

En este sentido, la testigo también reveló a la Policía Bonaerense que la dueña de la vivienda donde estaban enterradas las tres amigas se encontraba llorando, muy nerviosa y "totalmente angustiada". Posteriormente, ella le confió que iba a darle "solución al problema", pero que, primero, tenía que "hablar con alguien".

Tras esto, Celeste se dirigió al centro de Florencio Varela acompañada de su madre adoptiva, quien intentaba "hacer entrar en razón a Celeste", según consta en el expediente. En ese momento, la casa en Villa Vatteone donde luego se encontrarían los cuerpos ya estaba rodeada de policías.

También hubo audios: qué le dijo Magalí Celeste a su mamá adoptiva

Otro testigo recordó la desesperación de la madre adoptiva por el paradero de su hija, quien le había enviado audios explícitos. En uno de ellos, Celeste le suplicaba: "Mamá borrá las conversaciones, por favor, necesito unas horas porque, si yo voy sola, voy a pagar el plato de todo si me entrego. El jefe se va a enterar y chau Celeste, no sé si me entendés. Necesito acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas".

En un segundo mensaje de audio, su angustia era evidente: "Tengo que ir sola y no quiero ir sola, no puedo ir sola. Él no va a ir. Tengo que arreglar esto. Dame unas horas, por favor. Y vos no sabés nada, no digas nada. Borrá todo ya, borralo".

chicas desaparecidas ciudad evita

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio

Hasta el momento, nueve personas han sido arrestadas en relación con el triple femicidio.

En la cárcel de Melchor Romero se encuentran:

Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva (su pareja, en cuya casa se encontraron los cuerpos).

Andrés Maximiliano Parra (18).

Iara Daniela Ibarra (19).

Las capturas recientes incluyen a figuras clave:

Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J"), presunto jefe que habría ordenado el crimen fue capturado en un camión en Pucusana, Perú.

Matías Agustín Ozorio , ladero de "Pequeño J", fue detenido en Lima, Perú, poco antes de una cita planeada con su jefe.

Víctor Sotacuro Lázaro fue capturado en Villazón, Bolivia. Es quien manejaba el vehículo donde habrían sido trasladadas las víctimas.

Florencia Ibáñez , sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida por haber viajado con su tío la noche de los asesinatos.

Ariel Giménez, acusado de participar directamente en la ocultación de los cuerpos, ya que se le imputa haber cavado la fosa y enterrado a las víctimas.