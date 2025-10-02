Patricia Bullrich volvió a presionar a José Luis Espert: "Tiene que ser claro"

“Desde el 10 de diciembre del 2023 buscan voltearnos. Buscan erosionar lo que son nuestras columnas vertebrales: la transparencia, la lucha contra la corrupción, achicar el Estado y generar confianza pública. Quieren que la gente crea que somos lo mismo que ellos. Pero no lo somos”, dijo.

Y agregó que: "Sabemos que hay gente que no llega a fin de mes, pero con Massa llegaba menos. Este programa nos va a llevar a un país con prosperidad".

“Cada vez que logramos avances, nos sacan de la agenda de contacto con la sociedad. Nos hacen hablar de causas, denuncias, expedientes. Y lo que nosotros necesitamos es hablarle a la gente de cómo vamos a mejorar sus vidas. Porque la elección es clave para tener los próximos dos años de cambios”, señaló.

La Ministra advirtió que el Gobierno debe mantener el eje en las reformas estructurales: “La Argentina necesita una reforma laboral, una reforma impositiva y un Estado más chico. Esa es la agenda. Todo lo demás son maniobras para sacarnos del eje”, dijo.

“Si nos dejamos arrastrar a contestar todo el tiempo, nos sacan de la agenda positiva. Y la elección se gana con propuestas claras para la gente, no con chicanas judiciales”, añadió.