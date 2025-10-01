Cambió el pronóstico y hay nueva fecha de regreso de las lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored ahora coinciden en la fecha para la vuelta de las lluvias y tormentas en el AMBA.
La primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanza con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, pero se acerca el regreso de las lluvias y tormentas fuertes, pese al reciente cambio del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La tendencia del tiempo cálido se mantuvo este miércoles, en una jornada que tuvo cielo mayormente nublado con marcas térmicas que rondaron entre 7 y 23 grados.
La primera semana de octubre sigue el jueves con cielo mayormente nublado en la madrugada, pero pasando a entre parcial y algo nublado para el resto de la jornada. El termómetro tendría marcas de entre 11 y 24 grados.
Sigue el ascenso térmico para el cierre de la semana, en un viernes que se anticipa con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la tarde y despejado en la noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
Si bien el SMN preveía lluvias para el sábado, cambió el pronóstico y el inicio del fin de semana sería sin precipitaciones, en una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 16 y 28 grados.
El cambio del organismo prevé que las lluvias lleguen el domingo. El cierre del finde sería con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; acompañado de una mínima de 18 grados y una máxima de 19, sintiéndose un descenso térmico.
El sitio especializado Meteored coincide ahora con el domingo como fecha de la vuelta de las precipitaciones. Este sitio informa 90% de probabilidades de lluvias y tormentas, desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario