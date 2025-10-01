Cambió el pronóstico y hay nueva fecha de regreso de las lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA

Si bien el SMN preveía lluvias para el sábado, cambió el pronóstico y el inicio del fin de semana sería sin precipitaciones, en una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 16 y 28 grados.

El cambio del organismo prevé que las lluvias lleguen el domingo. El cierre del finde sería con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; acompañado de una mínima de 18 grados y una máxima de 19, sintiéndose un descenso térmico.

El sitio especializado Meteored coincide ahora con el domingo como fecha de la vuelta de las precipitaciones. Este sitio informa 90% de probabilidades de lluvias y tormentas, desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche.

meteored (15) Pronóstico de lluvias para el domingo en Buenos Aires, hora por hora. Fuente: Meteored.