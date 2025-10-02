Javier Milei se puso a llorar en vivo durante una entrevista: el curioso motivo

Milei es socio de Boca y hasta votó en las elecciones presidenciales en las que hizo campaña contra el actual presidente Juan Román Riquelme. En alguna entrevista reconoció volverse anti Boca por Fernando Gago y hasta dijo haber hinchado por River en la final de la Copa Libertadores en Madrid por la presencia de "Pintita" en ese partido.

Javier Milei, obnubilado con Scott Bessent: lo igualó con Lionel Messi

En la charla, el mandatario que suma más viajes a Estados Unidos que a varias de las provincias argentinas no pudo dejar de expresar su fascinación con ese país, y por el funcionario norteamericano que viene de aprobar el auxilio financiero para que el Gobierno llegue a las elecciones.

“Kristalina Georgieva es una superestrella, Messi es Scott Bessent. Si le tengo que dar la camiseta de Messi, ese es Scott Bessent. O sea, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos”, sostuvo el libertario.

El Presidente no dejó de destacar al funcionario del gobierno de Donald Trump. "Bessent fue muy generoso conmigo y nos encontramos con una persona que entiende la naturaleza del problema de raíz", indicó.