Alejandro Fantino defendió a Javier Milei y Gabriel Katopodis lo cruzó: "Voy a poner todo mi empeño para..."

Katopodis adjuntó en sus redes sociales el video de una entrevista brindada anoche a Radio Neura en la que el conductor Alejandro Fantino le dijo: "Si se para toda la obra pública, venite acá y lo rompemos juntos a Milei, dejá que pase".

El funcionario le contestó: "No, ¿por qué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra, o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suarez, y voy a poner todo mi empeño para que no pase".

Katopodis sumó al respecto: "Que no pase que un candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que pueda plantear la obra pública y yo me quede con los brazos cruzados. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Que un tipo diga que no va a construir escuelas, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados".

fantino katopodis