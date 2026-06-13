Bajo presión, podría adelantarse el informe de Manuel Adorni ante el Senado: para cuándo

Es que desde la oposición “no dejan de meter presión” para que la presencia de Adorni en la cámara alta se produzca más pronto que tarde, como indicaron fuentes parlamentarias. Así que la exministra de Seguridad quiere descomprimir un conflicto con la oposición y hasta con los aliados que, con el pasar de los días, se viene agudizando. Incluso se especula con que el jefe de Gabinete podría ser convocado para el jueves 18 de junio.

Es que todos reclaman que, en medio del escándalo mediático, político y judicial desatado por su enorme patrimonio, Adorni haga acto de presencia para informar sobre el curso de la gestión. “La obligación es al menos mensual y no se está cumpliendo”, advirtió Victoria Villarruel, titular del Senado, al formalizar la convocatoria a los jefes de bloque.

patricia bullrich y victoria villarruel Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

En efecto, el informe de gestión del ministro coordinador es un deber establecido en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, que ordena al funcionario concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha general de la gestión gubernamental.

Una obligación que Adorni no cumple, lo que ha motivado no solo reclamos en la oposición dura encarnada en el peronismo, sino también entre los bloques colaboracionistas como los de la UCR y el PRO y los gobernadores dialoguistas.

En Diputados quieren interpelar a Manuel Adorni

En tanto, los diputados nacionales de la oposición pidieron una sesión especial de la cámara baja para el 23 de junio próximo, a fin de dar impulso a proyectos para la interpelación de Manuel Adorni, con la posibilidad de su remoción.

oscar zago Diputado Oscar Zago (MID).

El pedido lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas (incluidos los cordobeses de Martín Llaryora y los jujeños de Carlos Sadir), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros monobloques.

Por su parte, el titular del bloque del MID, el exlibertario Oscar Zago, adelantó dará quórum en esa sesión luego de expresar que sus colegas de bancada se sienten "muy tomados de boludos".

"Vamos a dar quórum y vamos a acompañar para que por lo menos se haga venir para una interpelación porque nos sentimos muy tomados de boludos. Vino y nos mintió", puntualizó Zago en declaraciones radiales, subrayando que Adorni "fue mintiendo descaradamente" allí donde intentó dar explicaciones sobre su patrimonio.