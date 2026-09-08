Alerta en Argentina por un supuesto plan de Hezbolá para asesinar a un funcionario de la SIDE

En este caso, sin embargo, los informes describen una modalidad diferente: posibles asesinatos selectivos contra objetivos específicos, en lugar de un atentado masivo.

La hipótesis vuelve a poner bajo la lupa la actividad de organizaciones vinculadas al terrorismo internacional en el país y el nivel de cooperación entre los servicios de inteligencia argentinos y sus pares extranjeros.

La información sobre el supuesto plan se conoció públicamente a partir de una reunión reservada de la Comisión Bicameral y de una investigación periodística que reconstruyó el contenido de los informes. Hasta el momento, no se informó públicamente que el supuesto operativo haya avanzado más allá de las amenazas detectadas por los servicios de inteligencia.