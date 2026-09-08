Mañana de accidentes en la Ciudad: al menos 20 choques y diez personas asistidas
Autos, motos y colectivos protagonizaron una seguidilla de siniestros. El SAME desplegó un operativo de emergencia en distintos barrios porteños.
Varios accidentes de tránsito se registraron en la mañana de este martes en la Ciudad de Buenos Aires. La sucesión de hechos incluyó choques simples y múltiples entre autos y motos, frenadas bruscas de colectivos y atropellos de personas que requirieron la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
Entre los episodios más relevantes se destacaron una colisión múltiple en avenida Juan B. Justo, donde dos personas fueron trasladadas a un hospital, y un choque en cadena en avenida Gaona, que dejó cuatro pacientes asistidos.
Choques múltiples en avenida Juan B. Justo y en avenida Gaona
Uno de los incidentes de mayor magnitud ocurrió minutos después de las 12 sobre la avenida Juan B. Justo al 9500, entre Madero y Mariano Fragueiro, donde se produjo una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados un auto, una moto y una bicicleta.
Hasta el lugar se desplazaron móviles del SAME para asistir a las personas afectadas. Como consecuencia del impacto, fueron atendidos dos pacientes: una mujer de 40 años y un hombre de 31. Ambos fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.
Otro de los hechos que requirió la intervención de varias unidades ocurrió en avenida Gaona al 5050, entre Belén y Gómez de Fonseca. El SAME precisó que se trató de un choque simple entre cuatro autos por el que cuatro pacientes tuvieron que ser asistidos, pero no requirieron de trasladado a un hospital.
En tanto, en Flores, un motociclista resultó herido en un brutal choque entre una moto y un auto. El accidente se produjo en la intersección de avenida Directorio y avenida San Pedrito. Tal como se puede observar en las imágenes registradas en el lugar del siniestro, a causa del impacto, una de las motos quedó completamente destrozada sobre el asfalto, mientras que el vehículo registró algunos daños en la parte delantera.
Como consecuencia del choque, el motociclista resultó herido y fue trasladado al Hospital Piñeiro.
Más choques, frenadas bruscas y atropellados
Durante la mañana también se registraron numerosos siniestros viales en diferentes barrios porteños. Alrededor de las 7, una mujer de 43 años fue atropellada por un auto en Sánchez de Loria y avenida Belgrano. La paciente fue asistida y trasladada al Hospital Ramos Mejía.
Minutos antes de las 11, en avenida Álvarez Thomas al 2356, entre Lorenzo Lugones y La Pampa, un auto chocó contra otro vehículo que estaba estacionado. Por el hecho fue asistido un hombre de 70 años, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Tornú.
Alrededor de las 12.30, el SAME fue convocado por un accidente en Coronel Ramón Lista al 5450, entre Virgilio y Moliere. En un primer momento se informó que un menor de 11 años había sido atropellado por un auto. Luego se amplió el reporte y se indicó que también había sido atropellado un hombre de 62 años.
También se desplegó un operativo por un choque entre un auto y una moto sobre la autopista 25 de Mayo al 1009, entre Pedernera y Rivera Indarte, en sentido hacia Capital. En este caso requirió del desplazamiento de SAME aéreo y terrestre.
También se registraron frenadas bruscas de colectivos que requirieron la presencia del SAME: una unidad de la línea 110 en avenida General Las Heras al 2745 y otra de la línea 151 en avenida Cramer al 2058.
A lo largo de la mañana se sucedieron otros episodios: un choque entre una camioneta y una moto en Marcos Sastre al 5054; otro entre un auto y una moto en avenida Directorio y avenida San Pedrito; y una colisión entre una moto y una bicicleta en avenida Lincoln, entre Habana y Mercedes.
Además, SAME fue convocado por choques entre autos en Alcaraz y Vicente Dupuy, y entre un auto y una moto en Junín y Peña. En avenida General Paz y avenida Dr. Ricardo Balbín, en sentido al Río de la Plata, se registró otro choque, esta vez entre un auto y una camioneta. En tanto, hubo una colisión entre dos autos en Coronel Ramón L. Falcón al 1402.
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