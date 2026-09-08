Mañana de accidentes en la Ciudad: al menos 20 choques y diez personas asistidas

Brutal choque entre una moto y un auto en Flores

En tanto, en Flores, un motociclista resultó herido en un brutal choque entre una moto y un auto. El accidente se produjo en la intersección de avenida Directorio y avenida San Pedrito. Tal como se puede observar en las imágenes registradas en el lugar del siniestro, a causa del impacto, una de las motos quedó completamente destrozada sobre el asfalto, mientras que el vehículo registró algunos daños en la parte delantera.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó herido y fue trasladado al Hospital Piñeiro.

Más choques, frenadas bruscas y atropellados

Un auto chocó contra otro que estaba estacionado en Álvarez Thomas al 2300, entre Lugones y La Pampa

Durante la mañana también se registraron numerosos siniestros viales en diferentes barrios porteños. Alrededor de las 7, una mujer de 43 años fue atropellada por un auto en Sánchez de Loria y avenida Belgrano. La paciente fue asistida y trasladada al Hospital Ramos Mejía.

Minutos antes de las 11, en avenida Álvarez Thomas al 2356, entre Lorenzo Lugones y La Pampa, un auto chocó contra otro vehículo que estaba estacionado. Por el hecho fue asistido un hombre de 70 años, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Tornú.

Un auto chocó contra otro que estaba estacionado en Álvarez Thomas al 2300, entre Lugones y La Pampa

Alrededor de las 12.30, el SAME fue convocado por un accidente en Coronel Ramón Lista al 5450, entre Virgilio y Moliere. En un primer momento se informó que un menor de 11 años había sido atropellado por un auto. Luego se amplió el reporte y se indicó que también había sido atropellado un hombre de 62 años.

También se desplegó un operativo por un choque entre un auto y una moto sobre la autopista 25 de Mayo al 1009, entre Pedernera y Rivera Indarte, en sentido hacia Capital. En este caso requirió del desplazamiento de SAME aéreo y terrestre.

También se registraron frenadas bruscas de colectivos que requirieron la presencia del SAME: una unidad de la línea 110 en avenida General Las Heras al 2745 y otra de la línea 151 en avenida Cramer al 2058.

A lo largo de la mañana se sucedieron otros episodios: un choque entre una camioneta y una moto en Marcos Sastre al 5054; otro entre un auto y una moto en avenida Directorio y avenida San Pedrito; y una colisión entre una moto y una bicicleta en avenida Lincoln, entre Habana y Mercedes.

Además, SAME fue convocado por choques entre autos en Alcaraz y Vicente Dupuy, y entre un auto y una moto en Junín y Peña. En avenida General Paz y avenida Dr. Ricardo Balbín, en sentido al Río de la Plata, se registró otro choque, esta vez entre un auto y una camioneta. En tanto, hubo una colisión entre dos autos en Coronel Ramón L. Falcón al 1402.