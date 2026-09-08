La Mesa Política del Gobierno se renúne este martes para tratar el tema de las Islas Malvinas

Ambos proyectos obtuvieron la media sanción en la Cámara baja el mes pasado, pero ahora están en la agenda para su tratamiento en el Senado.

La última vez que se reunió la Mesa Política en la Casa Rosada se planteó la posibilidad de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), otra de las reformas que anhela el Ejecutivo.

"Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado", precisó una fuente que participó de aquel encuentro.

También rondan las ideas para tratar el proyecto completo que incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos este mes.