La Mesa Política del Gobierno se renúne este martes para tratar el tema de las Islas Malvinas
En un giro extraído de los libros de historia, el Gobierno de Javier Milei hará un seguimiento de las medidas vinculadas al reclamo por las Islas Malvinas.
La Mesa Política del Gobierno de Javier Milei se reunirá este martes en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como anfitriona para tratar temas vinculados al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Como el eje central del encuentro será el seguimiento de las medidas vinculadas a la causa Malvinas, tal como anticipó el presidente Javier Milei en su último encuentro de Gabinete, la mesa incluirá esta vez al canciller, Pablo Quirno, y al ministro de Defensa, Carlos Presti.
La presencia de ambos funcionarios será clave para ordenar la estrategia parlamentaria y diplomática del Ejecutivo tras la confirmación de que el paquete de leyes anunciado por Javier Milei sobre las Islas Malvinas será enviado a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento legislativo.
Tras haber pasado años eludiendo la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, so pena de antagonizar con su admirada Margaret Thatcher, Javier Milei reactivó el tema en su agenda política y definió como "crucial" el planteo histórico del país ante la comunidad internacional.
Pero la Mesa Política incluirá otros temas: también ser hará la revisión de los proyectos libertarios que se están discutiendo en el Congreso, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o la Ley de Inocencia Fiscal bis.
Ambos proyectos obtuvieron la media sanción en la Cámara baja el mes pasado, pero ahora están en la agenda para su tratamiento en el Senado.
La última vez que se reunió la Mesa Política en la Casa Rosada se planteó la posibilidad de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), otra de las reformas que anhela el Ejecutivo.
"Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado", precisó una fuente que participó de aquel encuentro.
También rondan las ideas para tratar el proyecto completo que incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos este mes.
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