El Gobierno aumentó un 8% las becas deportivas: quiénes pueden acceder
Está destinada a atletas, entrenadores y equipos técnicos. Además, se aprobaron más de $525 millones para el apoyo al alto rendimiento.
El Gobierno aumentó 8% las becas deportivas a partir de septiembre para atletas, entrenadores, equipos técnicos y beneficiarios vinculados a los Juegos Deportivos Nacionales Evita. También se habilitó el pago correspondiente a ese mes con una asignación total que supera los $525,7 millones.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 139/2026 publicada hoy en Boletín Oficial, donde se explicó que el incremento responde a una revisión de costos asociados a entrenamientos, concentraciones, giras y competencias que forman parte del nuevo ciclo olímpico.
La decisión alcanza a los deportistas de alto rendimiento, a entrenadores nacionales, profesionales de ciencias aplicadas al deporte, responsables técnico-administrativos y programas vinculados al sistema Evita.
La resolución también aprueba la nómina de beneficiarios para septiembre de 2026, junto con el detalle de altas y bajas respecto del listado vigente en agosto.
El incremento del 8% en las becas deportivas regirá entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.
De cuánto será la beca según cada nivel
Los montos van desde $233.280 hasta $864.000 mensuales, según la categoría, la edad y los resultados obtenidos:
- Excelencia sudamericana: $864.000.
- Deportes individuales: entre $524.880 y $699.840.
- Deportes de conjunto: entre $559.872 y $676.512.
- Deportes individuales por equipo: entre $349.920 y $408.240.
- Proyección suramericana (22 y 23 años): $291.600 para deportes de conjunto y $408.240 para individuales.
- Proyección suramericana juvenil (16 a 21 años): $233.280 para deportes de conjunto y $326.592 para individuales.
- Juegos Deportivos Nacionales Evita: $300.000.
Cómo acceder a las becas deportivas
Para recibir una beca, los deportistas deben cumplir requisitos de edad, resultados y participación en competencias oficiales, que varían según cada categoría. En general, se exige haber obtenido una medalla en Juegos Suramericanos, Parasuramericanos, competencias juveniles o torneos oficiales de la federación internacional.
Además, algunas categorías establecen requisitos específicos sobre la cantidad de países participantes, la continuidad dentro del sistema de becas y la proyección deportiva del atleta.
En el caso de las becas juveniles, los deportistas de 16 a 21 años también deben acreditar estudios secundarios. Para los Juegos Nacionales Evita, se requiere haber obtenido la medalla de oro, con participación de al menos ocho provincias y ocho atletas en la final.
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