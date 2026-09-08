El Gobierno aumentó un 8% las becas deportivas: quiénes pueden acceder

De cuánto será la beca según cada nivel

Los montos van desde $233.280 hasta $864.000 mensuales, según la categoría, la edad y los resultados obtenidos:

Excelencia sudamericana: $864.000.

Deportes individuales: entre $524.880 y $699.840.

Deportes de conjunto: entre $559.872 y $676.512.

Deportes individuales por equipo: entre $349.920 y $408.240.

Proyección suramericana (22 y 23 años): $291.600 para deportes de conjunto y $408.240 para individuales.

Proyección suramericana juvenil (16 a 21 años): $233.280 para deportes de conjunto y $326.592 para individuales.

Juegos Deportivos Nacionales Evita: $300.000.

Cómo acceder a las becas deportivas

Para recibir una beca, los deportistas deben cumplir requisitos de edad, resultados y participación en competencias oficiales, que varían según cada categoría. En general, se exige haber obtenido una medalla en Juegos Suramericanos, Parasuramericanos, competencias juveniles o torneos oficiales de la federación internacional.

Además, algunas categorías establecen requisitos específicos sobre la cantidad de países participantes, la continuidad dentro del sistema de becas y la proyección deportiva del atleta.

En el caso de las becas juveniles, los deportistas de 16 a 21 años también deben acreditar estudios secundarios. Para los Juegos Nacionales Evita, se requiere haber obtenido la medalla de oro, con participación de al menos ocho provincias y ocho atletas en la final.