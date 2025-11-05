El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar la reforma laboral y la tributaria

De hecho, este miércoles el presidente Javier Milei recibió en el Salón Héroes de Malvinas a más de 120 flamantes integrantes del bloque de La Libertad Avanza y del PRO, tanto en el Senado como en Diputados.

La alianza parlamentaria entre violetas y amarillos es clave para aprobar las leyes como la reforma laboral o la reforma tributaria.

El encuentro de este miércoles le sigue a la charla esclarecedora del martes pasado, con la participación de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; del titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; del exdiputado Eduardo "Lule" Menem, de la senadora electa Patricia Bullrich y de otros miembros del Gobierno de Javier Milei.