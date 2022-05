El tuit de Alfredo Casero tras el escándalo que protagonizó en el programa de Majul

Embed Basta ya de todo esto.

Me cansé que se caguen en lo que les digo.

Piensan que somos boludos.

Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva.

Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso.

Y vos coméntame al moderado. — Alfredo Casero (@agencialavieja) May 7, 2022

En medio del programa se violentó Alfredo Casero y casi agarra a piñas a Majul

En un acto de violencia, luego de la crisis nerviosa que provocó Cristina Kirchner en el canal de Mauricio Macri, el del diario La Nación, Alfredo Casero estuvo a punto a agarrarse a piñas con Luis Majul, quien ninguneó al actor.

Majul, entre el susto y el disfrute, por el rating que esto puede generarle, reconoció: "con Alfredo Casero uno sabe que esto puede pasar".

WhatsApp Video 2022-05-06 at 10.21.42 PM.mp4

Qué dijo Luis Majul después del escándalo con Alfredo Casero

Luis Majul se refirió a la pelea con Alfredo Casero en el canal donde las órdenes las da Mauricio Macri, el de La Nación, durante el pase entre un programa y otro con el periodista Lucas Morando.

"Quiero saber cómo estás", le dijo Morando a Majul, sin mencionar la pelea con Alfredo Casero. El militante macrista primero respondió irónicamente y con una supuesta gracia, que no tiene, para luego hablar más seriamente del tema.

"Estoy compungido... no'''... un poco de televisión. Hace muchos años Fernando Peña en un programa de América estaba así -sic.", comenzó narrando Majul.

En ese momento, agrega Morando: "Me acuerdo de esa nota, no estaba muy enfocado para decirlo...". Y Majul completó: "un poco de acting, televisión. La televisión a veces parece la vida pero no es la vida".

"A mí lo que no me gusta es eso de la amenaza, por eso yo le comuniqué que no tenía miedo", explicó Majul, quien luego reconoció que lo que ocurrió con Casero le pudo haber pasado a cualquiera: "La semana pasada con Jony (Viale) lo vi mal y...".

WhatsApp Video 2022-05-06 at 10.27.31 PM (1).mp4