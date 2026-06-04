La Argentina y Estados Unidos suscribieron nuevos acuerdos militares: de qué tratan
La firma de dos cartas de intención estuvo a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, e implican apoyo logístico mutuo y acceso a tecnología de última generación.
La Argentina y los Estados Unidos llegaron a acuerdos que, según informó el Ministerio de Defensa de nuestro país, servirán para fortalecer las Fuerzas Armadas mediante el apoyo logístico y acceso a tecnología de última generación suministrada por el país del Norte.
La firma estuvo a cargo del ministro Carlos Presti y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, quienes suscribieron dos cartas de intención “que amplían las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y fortalecen la proyección internacional de nuestro país”, indicó Defensa.
Se trata de “dos iniciativas que amplían el acceso a recursos estratégicos y acercan a la Argentina a las tecnologías que hoy definen los escenarios operacionales”, agregó mediante un comunicado la cartera que conduce Presti.
“Por un lado, el acuerdo de suministro recíproco de combustible permitirá acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, mejorando el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas”, precisó.
Ello implica la posibilidad de brindar asistencia logística ante contingencias o situaciones imprevistas que requieran una respuesta rápida y coordinada por parte de ambas naciones gobernadas por mandatarios políticamente afines, al menos en el plano geopolítico: Javier Milei y Donald Trump.
Además, el Ministerio de Defensa señaló que la Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio “en incorporarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos”.
Se trata de “una plataforma que facilitará el acceso a tecnologías certificadas por personal militar y abrirá nuevas oportunidades para que la industria nacional de defensa ofrezca desarrollos tecnológicos argentinos a la red de países aliados que la integran”, añadió.
“Firmamos dos acuerdos clave en defensa que permiten a la Argentina acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, y convertirse en el primer país del hemisferio en unirse a la plataforma de drones y sistemas antidrones del Ejército de EE.UU. Así construimos una Argentina y un hemisferio más fuertes”, ratificó el embajador Lamelas mediante redes sociales.
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