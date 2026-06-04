La Argentina y Estados Unidos suscribieron nuevos acuerdos militares: de qué tratan

Ello implica la posibilidad de brindar asistencia logística ante contingencias o situaciones imprevistas que requieran una respuesta rápida y coordinada por parte de ambas naciones gobernadas por mandatarios políticamente afines, al menos en el plano geopolítico: Javier Milei y Donald Trump.

Además, el Ministerio de Defensa señaló que la Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio “en incorporarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos”.

Se trata de “una plataforma que facilitará el acceso a tecnologías certificadas por personal militar y abrirá nuevas oportunidades para que la industria nacional de defensa ofrezca desarrollos tecnológicos argentinos a la red de países aliados que la integran”, añadió.

“Firmamos dos acuerdos clave en defensa que permiten a la Argentina acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, y convertirse en el primer país del hemisferio en unirse a la plataforma de drones y sistemas antidrones del Ejército de EE.UU. Así construimos una Argentina y un hemisferio más fuertes”, ratificó el embajador Lamelas mediante redes sociales.