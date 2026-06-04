El Senado aprobó el acuerdo para pagarles U$S171 millones a los fondos buitre

image

El temario del Senado este jueves

El otro texto a debatir era el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, votaron pliegos judiciales entre los que se encontraba el de Verónica Michelli, rechazado por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que finalmente se aprobó este jueves pese a que en principio no iba a tratarse.